Медики из Новочеркасска провели в зоне СВО на Донбассе более пятисот операций

Медики, в том числе, провели несколько длительных операций. Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» главного врача БСМП города Бориса Гуркина.

В начале августа команда добровольцев из БСМП Новочеркасска вновь вернулась из своей поездки на Донбасс, где в зоне специальной военной операции оказывала бойцам и местным жителям медицинскую помощь. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» главный врач БСМП города Борис Гуркин.

Группа состояла из восьми добровольцев с разными медицинскими специальностями, которые провели свой отпуск и летние каникулы, предоставляя безвозмездную помощь раненым бойцам Вооруженных сил России и местным жителям.

Добровольцы не заключали контрактов и оказывали помощь по своей инициативе.

— Хочу отметить двух добровольцев нашей команды, молодых специалистов, которые не раздумывая приняли решение ехать. Это Эм Вячеслав Александрович, врач анестезиолог-реаниматолог, недавно получивший аккредитацию специалиста, и Буцева Ариана Александровна, младшая медицинская сестра нашей больницы и студентка Новочеркасского медицинского колледжа, — отметил Борис Евгеньевич.

Группа молодых людей принимала активное участие в проведении нескольких длительных операций, Они спасали бойцов, эвакуированных с передовой. Некоторые из этих операций продолжались около девяти часов.

Однажды к ним поступил раненый в тяжелом состоянии. Ребята работали вместе с бригадой хирургов, включая сосудистых хирургов, нейрохирургов, травматологов и окулистов. Для них это было своеобразным испытанием на прочность. Опытные медики отмечают, что они прошли его с высоким профессионализмом и достоинством.

— Считаю ребят настоящим примером для своих сверстников, желаю им успехов в работе и учебе, — резюмировал Борис Гуркин.

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