Формула успеха наставника Галины Марченко

Фото предоставлено героем публикации.

Учиться, творить, искать пути выхода на новый профессиональный уровень — это жизненный ориентир для заведующей ростовским детским садом № 237 «Колокольчик» Галины Николаевны Марченко. Два поколения ее семьи посвятили свою жизнь служению благородной профессии.

В профессию педагог пришла в 1983 году воспитателем, а к 1999 году стала заведующей детсадом, и долгие годы является незаменимым наставником молодых педагогов и руководителей.

- До позднего вечера Галина Николаевна засиживается на работе, решая все вопросы. К мудрому и отзывчивому руководителю могут обратиться за советом и молодые, и уже опытные коллеги. Ей доверяешь, прислушиваешься, у нее есть чему поучиться. Она — неординарный человек и настоящий наставник, - делится старший воспитатель «Колокольчика» Ольга Вакуленко.

Заведующая умело подбирает кадры, постоянно развивает потенциал сотрудников, создала в коллективе атмосферу творчества. Долгое время была ментором семинара для молодых руководителей города.

Родной детсад плодотворно работает с Ростовским институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования: на базе «Колокольчика» уже много лет проходит стажировка педагогов. А в 2022 году на Всероссийском форуме «Воспитатели России» - «Дошкольное воспитание. Новые ориентиры» коллективу «Колокольчика» под руководством заведующей выпала честь провести стратегическую сессию.

Галина Марченко - постоянный член жюри в городском конкурсе «Воспитатель года», руководитель методобъединения заведующих Ленинского района. Постоянно участвует в научно-практических семинарах и проводит мастер-классы. Участвовала в работе Международной конференции «Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт».

За многолетний труд Галина Николаевна отмечена многочисленными наградами: знаком «Почетный работник общего образования РФ», Почетной грамотой Министерства образования и науки России и многими другими. Неоднократно награждалась Почетной грамотой Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования.