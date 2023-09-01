В Ростове 1 сентября открылась новая школа и еще пять после капремонта

В День знаний в Ростове открылась самая большая школа. Фото: пресс-служба администрации города

Самая большая школа на Юге России и пять образовательных учреждений после капитального ремонта и реконструкции открыли свои двери для учеников в Ростове-на-Дону в пятницу, 1 сентября. В день знаний глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко поздравил ростовских школьников с началом учебного года.

СОЗДАЛИ БЕЗОПАСНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

Пять школ Ростова-на-Дону торжественно открылись сегодня после капитального ремонта и реконструкции. Ребят встречают не только обновленные классы, но и новые образовательные пространства и рекреационные зоны. Кроме того, во всех учреждениях проведен комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий.

Так, школа № 70, расположенная в микрорайоне «Новое поселение» Ленинского района донской столицы преобразилась после масштабных работ. Помимо просторного спортивного и актового залов, для ребят оборудовали тематические пространства. В школе представлены интерактивная зона по изучению истории Ростова-на-Дону, IT-парк, зона обучения правилам дорожного движения. Учреждение оснастили современной техникой и новой мебелью.

- При подготовке школ особое внимание уделили созданию безопасных и комфортных условий обучения и воспитания. Проведены текущий ремонт учреждений и оснащение их необходимым оборудованием, - заметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - С целью обеспечения антитеррористической безопасности организован и проведен комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий. Уверен, что ученики и педагоги с предвкушением ждут первых занятий в обновленной школе!

Также свои двери для учеников после ремонта распахнули школы № 10 на улице Ректорской, 11, в Первомайском районе, № 49, открытая после реконструкции на пересечении улицы Горького и Газетного переулка, № 104 в Ворошиловском районе и лицей № 45 на Ворошиловском, 29, в Кировском районе города.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ШКОЛА — В ГОРОДЕ, ОБЛАСТИ, НА ЮГЕ РОССИИ

В День в Советском районе города открылась школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса — самая большая на Юге России. Здесь на площади комплекса в 26,1 тысячи квадратных метра в одну смену смогут учиться 1650 ребят. Оно еще и одно из самых красивых в городе – футуристичный фасад с огромными окнами, затемненными для защиты от яркого южного солнца, привлекает взгляд.

Школа оснащена современной мебелью и оборудованием. В здании предусмотрены целые образовательные пространства, которые позволят изучать конструирование и ракетостроение, биотехнологию и биоинженерию. Здесь создан уникальный научный кластер инженерно-технологического образования. Открыты «Космические классы», лаборатории по спутникостроению и робототехнике.

Спортивная инфраструктура общеобразовательного учреждения не имеет аналогов. Здесь созданы условия для занятий большим количеством видов спорта, любимых ростовской детворой.

- Уверен, что новая школа станет не только местом обучения, но и центром духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи всего Советского района, - подчеркнул Алексей Логвиненко.