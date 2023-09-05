Списать ипотеку: Новые люди предложили программу помощи многодетным ростовцам

Депутат Госдумы, лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: Партия «Новые люди».

После рождения первого и второго малышей ставку по ипотеке «Новые люди» предлагают понизить до 4% и 2% соответственно. А если семья завела третьего ребёнка, то долг по ипотеке будет полностью списан за счёт бюджета.

«Новые люди» предложила ввести госпрограмму «Счастливая семья», которая будет действовать по всей России, включая Ростовскую область. Одна из центральных идей программы: молодая семья должна получить льготу по ипотеке ещё до того, как заведёт ребёнка. Именно отсутствие своего жилья становится проблемой для молодых пар. А после рождения ребёнка огромная часть доходов идёт на его содержание, то есть накопить даже на первый взнос людям со средним доходом нелегко.

- Можно сколько угодно продвигать семейные ценности. Но пока молодая семья не встанет на ноги, она не будет заводить много детей. Один из важнейших моментов - наличие собственного жилья. В тесной квартирке-студии сложно растить даже одного ребёнка. Сейчас государство помогает только тем, кто уже завёл детей. Но родители обычно ещё на этапе планирования ребёнка думают о том, в каких условиях будут растить его. Исходя из этой логики, мы предлагаем пересмотреть систему поддержки, - сказал депутат Госдумы, лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

Среди других инициатив, которые предложили партийцы, перевод родивших женщин на бюджетные места в вузах, включение в медицинское обслуживание репродуктивных мер для мужчин. Для молодых семей в первые пять лет брака посещение психолога будет бесплатным, ведь именно на это время приходится основной процент разводов. Помощь специалиста поможет сохранить молодые семьи.

По оценке экспертов, эти меры помогут повысить коэффициент рождаемости до 1,8-2 детей на одну женщину. Для сравнения - сейчас этот показатель составляет 1,42. Исправить положение можно уже в ближайшее время.