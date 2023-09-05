Более 400 мероприятий в рамках Дня города: Алексей Логвиненко рассказал о планах на День города Ростова-на-Дону 16 сентября

32 концертные площадки будут работать в День города Ростова-на-Дону 16 сентября. Фото: пресс-служба администрации

Ростов приближается к очередному своему дню рождения. В сентябре донская столица отметит 274 года со дня основания. В прошлом году в Ростове-на-Дону прошло порядка 400 мероприятий, приуроченных ко Дню города, и в 2023 году держим планку — жителей ждет не меньше событий. А какие именно мероприятия ждут жителей и гостей донской столицы, подробно обсудили в администрации Ростова во вторник, пятого сентября, на расширенном оперативном совещании главы администрации города.

КОНКУРС, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ ГОРОД

Ростов-на-Дону активно готовится к празднованию Дня города. В течение сентября в рамках празднования 274-го дня рождения Ростова-на-Дону пройдет более 400 мероприятий.

- По моему поручению в преддверии Дня города пройдет новый конкурс «Я здесь живу», направленный на изучение и знакомство со значимыми и наиболее привлекательными местами Ростова-на-Дону, - поделился планами глава администрации города Алексей Логвиненко.

Центральным днем празднования дня рождения города станет суббота, 16 сентября. Торжественное открытие состоится в 11.00. Во всех районах города-миллионника будут работать 32 концертные площадки.

ДЕВЯТЬ ГОРОДОВ И ДВЕ СТРАНЫ - В ГОСТИ К НАМ

Также 16 сентября пройдет Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду». Масштабный фестиваль пройдет на улице Большой Садовой — от переулка Семашко до проспекта Буденновского. Свое участие в мероприятии уже подтвердили делегации из девяти городов: Мурманска, Пензы, Саратова, Донецка, Луганска, Ярославля, Краснодара, Краснодона, Великого Новгорода. Кроме того, запланировано участие в фестивале и официальных делегаций из Киргизии и Белоруссии.

Гости фестиваля увидят работу мастеров резьбы по дереву, ковке металла, керамистов, гончаров, смогут поучаствовать в мастер-классе по росписи донской кубышки, посмотреть на выставку музыкальных инструментов, сделать снимок на память в фотозоне «Ростов купеческий», а еще угоститься блюдами со скартерти-самобранки и попить горячего чая из самовара. Для сильной половины Ростова приготовлены «мужские мастер-классы», где ростовчане попробуют себя в роли лесопильщика, сапожника или казака-воина.

Ну а завершится культурная программа в парке «Левобережном» праздничным гала-концертом «Самый лучший город на земле». На сцену выйдут лучшие творческие коллективы донской столицы.

МАСШТАБНЫЙ ХОР И СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Также в День города на Гребном канале «Дон» пройдет традиционный Кубок города Ростова-на-Дону по футболу. Также всех приглашают присоединиться к ставшему уже доброй традицией - празднику «Ростов – многонациональный», фестивалю современных молодежных субкультур «Экстрим стихия». По улочкам исторической части города пройдет пешая экскурсия «Ростов — город-купец». А в конгресс-холле ДГТУ студенческие команды будут соревноваться в городском фестивале команд КВН на Кубок главы администрации города.

Кроме того, в рамках празднования Дня города в пятницу, 8 сентября, на Театральной площади у стелы «Воинам-освободителям города Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» запланирована зрелищная масштабная акция «Журавли». Ростовчане споют огромным хором в память о Расуле Гамзатове, 100-летие со дня рождения которого страна отмечает в этом году.

По мере приближения 16 сентября более подробная афиша будет опубликована на сайте администрации Ростова.

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