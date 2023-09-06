В Ростове обсудили эффективный механизм комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

Одно из важных направлений поправок - законодательное закрепление социальной абилитации. Фото: Дмитрий Кутепов

В Законодательном собрании Ростовской области прошло публичное обсуждение проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты в области реабилитации и абилитации инвалидов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЯТ АБИЛИТАЦИЮ

Цель этих поправок — создание эффективного механизма, основанного на взаимодействии различных ведомств, для обеспечения комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Сейчас возникают трудности в реализации этих направлений социальной политики из-за фрагментарности полномочий федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов регионов. Это создает препятствия для оказания комплексных услуг по реабилитации и абилитации инвалидов.

Во время обсуждения Сергей Михалев, первый заместитель председателя донского парламента и председатель комитета по социальной политике отметил, что поправки в законодательстве уже давно необходимы. Они позволят закрепить в федеральных законах ряд важных вопросов социальной защиты граждан, которыми Ростовская область успешно занимается уже много лет.

— Одно из новых направлений, которое для нас уже не является новым — это социальная абилитация, — пояснил Сергей Михалев. — Это связано с тем, что дети-инвалиды вырастают и вступают во взрослую жизнь. К этим переменам ребят обязательно нужно готовить, причем в делах, о которых мы в повседневной жизни даже не задумываемся — пользование телефоном, банковской картой, другие вопросы быта.

УЛУЧШАТ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Изменения в законодательстве на федеральном уровне будут способствовать улучшению взаимодействия между различными органами государственной власти. Например, в процессе общественного обсуждения представители пяти региональных министерств, ответственных за реабилитацию и абилитацию инвалидов, приняли активное участие. Вместе с представителями общественных организаций они высоко оценили предлагаемые изменения и поделились своим видением дальнейшего пути работы.

Ирина Рукавишникова, сенатор Российской Федерации от Законодательного собрания Ростовской области и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, подчеркнула, что в ходе обсуждения было выдвинуто множество интересных предложений, которые будут включены в работу.

— Самое важное, что мы услышали предложения представителей общественных организаций, которые связаны с вопросами реабилитации детей инвалидов, и вопросами абилитации инвалидов, — отметила сенатор.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Она считает, что поправки в законодательство содержат два ключевых аспекта – новая градация для процесса реабилитации, в зависимости от потребностей самих инвалидов, а также более четкие определения понятий реабилитации и абилитации. Туда включили не только медицинские мероприятия, но и связанные с образованием, трудоустройством, культурной адаптацией и так далее.

— Каждый инвалид будет получать тот комплекс мероприятий, который нужен именно ему. Это комплексный подход, который реализован ни в одном нормативном акте, а вносит поправки в несколько федеральных законов. Он приветствуется в регионах, — подчеркнула Ирина Валерьевна. — Другое дело, что возникают вопросы на практике, каким образом в кратчайшие сроки подготовить специалистов, подготовить необходимую инфраструктуру. И, безусловно, возникают вопросы в разъяснении новых норм семьям с детьми инвалидами и самим инвалидам, которые будут пользоваться этими услугами. В связи с этим одно из предложений, которое я сегодня внесла в обсуждение, – расширение перечня случаев оказания бесплатной правовой помощи и включение туда помимо вопросов реабилитации, вопросов абилитации инвалидов.

Сенатор подчеркнула, что после принятия изменений на федеральном уровне, будет необходимо внести поправки и в региональное законодательство. В случае утверждения федерального закона, новые поправки начнут действовать с 1 сентября 2024 года.