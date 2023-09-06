Заражено более миллиона гектаров: почему амброзия заполонила Ростовскую область и как с этим бороться

В Ростове растением заражено 300 тысяч гектаров. Фото: Дмитрий Кутепов

Жители Ростовской области не первый год жалуются на распространение амброзии. По данным регионального управления Россельхознадзора, каждый день ведомство получает около пяти жалоб на аллерген.

С чем связана такая ситуация и как ее решают, рассказал в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» начальник отдела контроля и надзора в области карантина растений, семеноводства управления Россельхознадзора Сергей Шаповалов.

По словам Шаповалова, в Ростовской области амброзией заражено более миллиона гектаров земель, в Ростове — порядка 300 тысяч гектаров.

— Если исходить из вредоносности амброзии, то эта достаточно высокие значения. Одно растение способно сбросить в вегетационный период около 40 тысяч семян. Семя может находится в земле до 40 лет, — объясняет эксперт.

По его словам, важно вовремя бороться с амброзией, чтобы новые семена не успели попасть в почву. Часто собственники и пользователи участков ограничиваются лишь одним покосом растения, но заниматься этим нужно регулярно в течение сезона. Амброзия способна вырасти на несколько сантиметров и дать семена за две — три недели.

При этом штрафы за амброзию на участках остаются небольшими. Составление административных протоколов осложняет и так называемый мораторий на штрафы.

— Если установлено, что мероприятия по борьбе с амброзией не проводятся, мы выдаем предостережение. После этого направляем материалы в прокуратуру — для согласования внепланового контрольно-надзорного мероприятия. Когда ведомство дает согласие, можно составить административный протокол.

Сейчас штрафы для физлиц составляют от 300 до 500 рублей, для должностных — от 500 до тысячи, для юрлиц — от пяти до десяти тысяч. Если меры принимают областные службы, например, административная инспекция, ответственность куда серьезнее.

— Административная инспекция работает в соответствии с областным законом. В этом случае штраф для тех же юридических лиц может достигать 70 тысяч рублей.

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