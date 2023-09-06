Вспомнить про вакцинацию, маски, антисептик: в Ростовской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом

По словам врачей, коронавирус будет возвращаться к нам как сезонное заболевание, и к его встрече надо готовиться - вакцинироваться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пусть пандемию коронавируса мы вспоминаем как что-то оставшееся в прошлом, а наши дни воспринимаем как постковидные времена, опасность остается. Недаром врачи по всей России говорили, что из пандемии ковид превращается в сезонный вирус. Но не стоит забывать о его смертельно опасных последствиях, тем более эпидемиологи предупреждают о новой волне заболевания уже этой осенью.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Ростовской области за неделю

Как сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса, за неделю число новых случаев заболевания в России выросло почти на 20%. А в мире — на 28% по подсчетам ВОЗ.

В Ростовской области выявлен 41 новый случай заболевания ковидом — это почти в два раза больше, чем неделей ранее — тогда заболели 24 человека. Всего же с начала пандемии в регионе зафиксировано 457 380 случаев заражения ковидом. Посчитаем в уме тех, кто не обращался за помощью к врачам, потому что схема лечения для легкой формы заболеванияуже общеизвестна, а лекарства доступны в аптеках.

11 пациентов на этой неделе были госпитализированы, на четыре больше, чем на прошлой неделе. Два человека выздоровели против 27 на прошлой неделе, а с начала нашего знакомства с ковидом было 446 154 случая выздоровления. К счастью, обошлось без летальных исходов не только на неделе - за весь август. Напомним, с начала пандемии в Ростовской области скончались 11084 человека, заболевших коронавирусом.

Вакцинация от коронавируса в Ростовской области осенью 2023

При этом в воздухе витает по-прежнему летнее расслабление. Кажется, о масках помнят только доктора на приеме в поликлинике и некоторые фармацевты в аптеках. Да и прививаться многие не спешат. Но, напомним, слова главы Роспортребнадзора страны Анны Поповой о том, что после болезни иммунитет к коронавирусу развивается краткосрочный, так что прививаться все же нужно, как и от гриппа.

И этой осенью донской регион выделит из своего резервного фонда около 15 миллионов рублей на новую вакцину против COVID-19, сообщает правительство Ростовской области.

- По окончании пандемии вакцинация против COVID-19 проводится в рамках календаря профилактических прививок. Обеспечение населения данными иммунобиологическими лекарственными препаратами осуществляется региональными органами власти, - прокомментировали в правительстве.

В рамках кампании по вакцинации населения в листах ожиданий медицинских организаций находятся 13 тысяч человек. Вакцинироваться теперь будем не в специальных кабинетах, а в обычных прививочных в поликлиниках.

Введение ограничений в связи с новым штаммом коронавируса

Роспотребнадзор не исключает новой вспышки коронавируса осенью 2023 года. Рост числа заболевших может вызвать новый штамм ковида — он называется «Эрис», мало отличимый от «Омикрона». Тяжелее его могут перенести люди из зоны риска — с хроническими заболеваниями.

Но о заболеваемости на уровне 2020 и 2021 года речи не идет, на сайте донского Роспотребнадзора нет предупреждений о возможных ограничениях.

Хватает ли масок и антисептиков перед сезонной заболеваемостью коронавирусом

Наш обход нескольких аптек в центре Ростова-на-Дону показал, что маски и антисептики можно купить без проблем. Также антисептики сегодня продаются в супермаркетах и магазинах у дома, а нередко и маски тоже. Эти же товары ростовчане в пандемию наловчились заказывать что антисептики ящиками, что маски пачками по сто штук, что бахилы сотнями пар на маркетплейсах и забирать в пунктах выдачи. Везде самые популярные позиции времен пандемии в наличии есть.

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