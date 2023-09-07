Губернатор Василий Голубев: в центре Ростова-на-Дону сбит беспилотник

О ситуации сообщил глава региона. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что в Ростове-на-Дону сбили беспилотный летательный аппарат. Комментарий появился на официальной странице главы региона в социальной сети.

- Около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат, - говорится в сообщении

Губернатор уточнил, что последствия на земле уточняются.

Позже глава региона уточнил, что ПВО сбили два БПЛА. Один из них упал за городом, в западном районе, другой — в центре, в районе Пушкинской, 42. Повреждено несколько автомобилей.

— Пострадал один человек. От госпитализации он отказался, — уточнил Василий Голубев.

На месте выехали правоохранители и экстренные службы. Проводятся следственные действия.

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