«Вопрос электроснабжения дома держу на контроле»: Алексей Логвиненко прокомментировал ситуацию с домом на Стабильной, 3

Власти города провели встречу с жильцами ЖК на Стабильной, 3, чтобы помочь решить проблему с перебоями электроснабжения. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Жильцы 25-этажки на Стабильной, 3, сданной застройщиком всего два года назад в Западном жилом массиве, уже натерпелись мучений от постоянных перебоев с электричеством. Люди забили тревогу, и с активной группой жителей встретился заместитель администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Валентин Кукин, глава Советского района Геннадий Туркин, а также представители застройщика. Власти и горожане обсудили пути решения проблемы с частыми перебоями электроснабжения в жилом комплексе.

«ХОТИМ, ЧТОБЫ НАМ ПОМОГЛИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ»

По словам жильцов дома на улице Стабильной, 3, только за август электричество отключалось пять раз. После чего строительная компания предоставила жильцам генератор, благодаря которому в каждом подъезде 25-этажного жилого комплекса стало работать по одному лифту, а также появилось водоснабжение.

Фото: пресс-служба администрации Ростова

– Подключается генератор, но не на весь период отключения электроснабжения, а только на определенные часы, – говорит одна из собственниц квартир. – У меня четверо маленьких детей, живем на 12 этаже. Постоянно подниматься по лестницам на такую высоту очень тяжело даже тем, кто регулярно занимается спортом. Мы не можем не только приготовить детям еду, но и искупать их. Мы хотим обратить внимание на нашу проблему, чтобы нам помогли ее решить, так как устали жить без света.

Однако ответственность за перебои с электричеством на Стабильной, 3, лежит на энергоснабжающей организации «МеталлЭнергоРесурс», уточнили в администрации. Но у компании нет своего эксплуатационного штата и средств, чтобы оперативно выяснить причины поломок и их быстро устранять. Поэтому помогать жильцам ЖК приходится властям района и города, а также «Донэнерго».

– Нами создан штаб по устранению последствий ЧС на улице Стабильная ,3, в который помимо представителей администраций города и Советского района, вошли, МУП «Росгорсвет» и АО «Донэнерго», а также управляющая компания и компания - застройщик, – отметил Алексей Логвиненко. – Поставил задачу штабу оперативно провести дефектовку сгоревшего оборудования в электроподстанции, определить стоимость ремонтно-восстановительных работ.

«МЫ НЕ БЕЗДЕЙСТВУЕМ»

По словам заместителя главы администрации по ЖКХ Валентина Кукина, власти с начала августа проделали большую работу для решения проблемы с отключениями света на улице Стабильной, 3. Были проведены совещания с региональным Ростехнадзором, прокуратурой и с Управлением Федеральной антимонопольной службы. Также направлены письма в Госжилинспекцию. Городской администрацией были инициированы обращения в прокуратуру, следственный комитет. Проводилась выездная проверка в отношении энергоснабжающей организации «МеталлЭнергоРесурс», которая выявила нарушения, после чего прокуратура передала материалы для рассмотрения в следственный комитет.

Фото: пресс-служба администрации Ростова

– Мы делаем все, чтобы эту недобросовестную компанию убрать с рынка. Я понимаю ваше недовольство, но мы не бездействуем, – обратился к жильцам Валентин Кукин.

По словам властей, сейчас «Ростгорсвет» обследует трансформаторную подстанцию на переулке Коблова, 4. Представители организации выявляют, что необходимо для ее ремонта и восстановления стационарного энергоснабжения дома.

– И как только мы поймем причину поломки, сразу начнем ее устранять. Все мы сейчас занимаемся вашей проблемой, чтобы дать вам электроснабжение в кратчайшие сроки.

Чтобы временно обеспечить жильцов электричеством, был доставлен электрогенератор городской теплоснабжающей организации АО «Теплокоммунэнерго» мощностью один мегаватт.

– Сейчас электрогенератор запущен и производится подключение дома по временной схеме. Одновременно с этим проводятся мероприятия по выявлению дефектов на электросетях и дальнейшее их устранение. Вопрос электроснабжения дома держу на контроле: мною создан штаб по устранению аварийной ситуации, ежечасно заслушиваю доклады своих подчиненных, – прокомментировал ситуацию глава администрации Алексей Логвиненко.

К слову, после внепланового заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС, властями было решено ввести режим ЧС на улице Стабильной, 3, Коблова, 4 и Волнистой 25/7.