«Есть океан возможностей»: директор РРАПП Яна Куринова – о господдержке бизнеса на Дону

Директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Яной Куриновой. Фото: Дмитрий Кутепов

Сегодня слова «импортозамещение», «инвестиции», «финансовая поддержка» и другие экономические термины плотно вошли в нашу жизнь. А Ростовская область - один из регионов-драйверов сохранения и приумножения экономического равновесия всей страны. Но комфортный инвестиционный климат невозможен без главного ресурса – человеческих кадров.

О поддержке донских предпринимателей, а также о том, реально ли построить бизнес с нуля, в эфире радио «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» на 89,8 FM мы поговорили с директором Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Яной Куриновой.

«РАБОТАТЬ НАЧАЛА НА ВТОРОМ КУРСЕ»

Глядя на эту молодую эффектную брюнетку с открытой улыбкой трудно представить, как она успевает совмещать дом, семью и успешную карьеру управленца, который решает стратегические для донского бизнеса задачи.

- Яна Игоревна, ваша профессиональная деятельность связана с поддержкой и защитой малого и среднего предпринимательства. Расскажите о своем профессиональном пути. С чего все начиналось?

- По образованию я юрист, экономист, кандидат экономических наук. Так сложилось в жизни, что практически вся моя профессиональная деятельность всегда была связана с поддержкой и защитой предпринимательства.

Работать я начала еще на втором курсе – это была частная юридическая практика. В студенчестве были и несистемные подработки, но буквально на следующий день после защиты диплома пришла на работу в Министерство экономического развития Ростовской области. И, к моему счастью, задержалась там на 10 лет. Прошла путь от секретаря до начальника Управления развития и поддержки предпринимательства.

Три года возглавляла аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Поэтому в тот момент, когда судьба подарила мне шанс возглавить основной институт поддержки бизнеса в регионе, уже был наработан определенный опыт. И, кстати, это предложение поступило, когда младшему ребенку был год, но я ни секунды не раздумывала, сразу согласилась.

- И, важно отметить, что за эти годы РРАПП окрепло, меры поддержки расширились и все больше людей обращаются к вам за помощью. Но пандемия, а после санкционное давление ставят новые вызовы и задачи. Не возникало ли за эти годы желания уйти из сферы, заняться чем-то более спокойным?

- Точно нет (улыбается). Потому что вся моя деятельность, с одной стороны, происходит при огромной поддержке и под руководством экономического блока правительства Ростовской области и федерального центра, с другой, - у нас отличная команда. И я всегда следую принципу: «Мы в ответе, в хорошем смысле, за тех, кого приручили». Ну и, наконец, самое главное - это наши клиенты. Предприниматели, для которых мы трудимся, создаем новые продукты и стараемся быть гибкими.

Очень важное отличие нашей деятельности в том, что мы имеем возможность созидать. И я всегда говорю об этом своему коллективу. Важно работать со знаком плюс, делать добро, нести его людям и понимать, что мы причастны к созданию комфортных условий для развития той сферы экономики, которая создает треть занятости в Ростовской области, треть валового регионального продукта.

- Что помогает вам и вашим сотрудникам работать с всевозрастающей интенсивностью?

- Наверное, самое главное, понимание того, что мы все следуем своей миссии. Идея, что мы причастны к большому и важному делу, играет огромную роль в мотивации всей команды. У нас уже есть и свои традиции: к примеру, всегда во время рабочего дня находим две минуты, чтобы всем коллективом поздравить именинников.

- А что вы обычно им желаете?

- Чтобы их жизнь была такой же яркой и насыщенной, как внутри коллектива, так и дома, в семье. Важно, чтобы работа была выстроена таким образом, чтобы она давала возможность соблюдать баланс. Это я и стараюсь поддерживать в нашем коллективе.

Фото предоставлено «Мой бизнес».

«ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ЕСТЬ ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

- Какие виды поддержки наиболее востребованы в нашем регионе?

- Если говорить о видах вновь созданных бизнесов на площадке центров «Мой бизнес», то здесь первое место занимает бизнес, связанный с торговлей. На втором месте по популярности стоит направление, касающееся сферы услуг. И третье место – это производство. Подчеркну, что для нас вновь созданные предприниматели — это отдельный важный вид клиента. Мы их растим, как собственных детей.

Когда я пришла в агентство, количество начинающих предпринимателей среди наших клиентов составляло 7%. На сегодняшний день мы увеличили эту цифру вдвое. Их стало 14%. Сейчас мы ставим амбициозные задачи по увеличению процента таких предпринимателей хотя бы до 20 % от получателей всех услуг центров «Мой бизнес».

И мы понимаем, что очень важно оказать качественную поддержку именно на старте.

- Аналитики считают, что два-три года — это срок выживаемости начинающего бизнеса...

- Совершенно верно, а мы сопровождаем его на каждом этапе. Ведь тот, кто приходит к нам за поддержкой, получает целый комплекс услуг. Начинаем с правовой консультации. Затем предпринимателю помогают бесплатно зарегистрироваться, он получает доступ к расчетно-кассовому обслуживанию, свой первый бизнес-план.

Но хотела бы добавить, что есть и еще один вид очень важных получателей услуг - социальные предприниматели. Это новая категория, которая была введена в 2019 году. Их мы точно так же сопровождаем на каждом этапе. Эти люди думают, прежде всего, не о маржинальности собственного дела, а о социальной ценности, значимости разрешений какой-то задачи, которую ставят перед собой, это бизнес на уровне миссии.

- Кто вообще сегодня идет в сферу малого и среднего бизнеса на Дону?

- Сегодня число начинающих предпринимателей, наших клиентов, как я уже сказала, выросло в два раза. Есть еще одна интересная тенденция - стало больше девушек, обращающихся за нашими финансовыми продуктами. И такая активность мне очень нравится.

Этому способствует реализация и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Например, сейчас стартовал проект «Мама-предприниматель». Свои силы в нем пробуют женщины, у которых есть предпринимательские идеи и дети. Участницами станут более 100 дончанок, а победительницы получат грант в 100 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить на реализацию своего дела.

- Что нужно сделать предпринимателю, чтобы получить поддержку РРАПП?

- Самое главное - решить это для себя, и тогда поддержка придет очень быстро. Мы абсолютно открыты. Можно позвонить по телефонам, которые указаны на нашем сайте mbrostov.ru, или обратиться в социальных сетях - в Телеграмме и «ВКонтакте». В течение 24 часов наши специалисты ответят на любое обращение, либо заявку о поддержке, которые поступают в наш адрес.

- Чтобы вы посоветовали и пожелали уже действующим предпринимателям, и тем, кто только задумался о работе на себя?

- Всегда помнить, что, наверное, спокойного времени ждать не стоит. Мы живем во времена постоянной турбулентности, но важно, что есть океан возможностей. И нужно уметь этим пользоваться! И, конечно, не забывать о мерах государственной поддержки.

Бесплатные консультации по мерам господдержки донского бизнеса можно получить по телефону 8(804)333-32-31, в онлайн-чате на сайте mbrostov.ru и в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram-канале.

Реклама. Автономная некоммерческая организация-микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»