В Ростове прошла стратегическая сессия «Работающая молодежь: развиваем регион вместе»

В области активно ведется работа по привлечению молодых специалистов на предприятия. Фото: Екатерина ЖУКОВА

В Ростове состоялась стратегическая сессия «Работающая молодежь: развиваем регион вместе». В ней приняли участие члены Законодательного собрания, правительства и общественных объединений региона, а также представители предпринимательского сообщества Ростовской области.

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

- У нас проходит серия мероприятий, посвященных проблемам и перспективам работающей молодежи. Потому что наша общая задача – развивать экономический потенциал Ростовской области. А это возможно только за счет двух факторов. Во-первых, необходимо привлекать инвестиции. Во-вторых, и это, может быть, более важно, обеспечить предприятия молодыми кадрами, – рассказала председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Ирина Жукова.

Сегодня в регионе складывается парадоксальная ситуация. Работодатели говорят, что им требуются сотрудники, а молодежь страдает от того, что не может найти работу и ищет себе применение в других регионах. Однако в Ростовской области созданы все условия, чтобы молодые люди устраивались на месте.

БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ

В области развита промышленная сфера. Причем, несмотря на события в стране и международные ограничений нашего государства, за последние годы не обанкротилось ни одно крупное региональное предприятие. Кроме того, в этом году индекс промышленного производства составляет 136 процентов. На 14 процентов вырос уровень зарплаты. В сфере промышленности средняя заработная плата составляет 45-47 тысяч рублей. Но вот работников недостает.

По заявлению первого заместителя министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслава Тимченко, в ближайшей перспективе на промышленных предприятиях региона не будет хватать 15 тысяч специалистов. Причем сегодня не хватает и управленческих кадров. Поэтому предприятия региона стали активно взаимодействовать с учебными заведениями области. В ряде случаев кафедры вузов открываются прямо на предприятиях региона. Это дает возможность представителям бизнеса присмотреться к молодым людям, а тем оценить условия, которые существуют на предприятиях.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

На сессии прозвучало предложение от молодежи о налоговом вычете. Речь идет о возврате 13 процентов подоходного налога для молодых специалистов. Это помогло бы задержать парней и девушек в Ростовской области. Но пока это только предложение, которое еще будут прорабатывать.

На сессии озвучили предложение и об инвестициях в жилье.

- Я считаю, это перспективное направление, которое мы будем продвигать среди представителей нашего крупного бизнеса. Сегодня предприниматели приглашают молодых специалистов из других территорий, и компаниям это обходится дорого, потому что они вынуждены обеспечивать жилье и комфортную жизнь приглашенным. А можно поступить по-другому: вложиться в строительство жилья. На льготных условиях его продать своему сотруднику из региона, и он будет работать на предприятии, не беспокоясь о бытовых проблемах и не занимаясь поиском нового места работы, – прокомментировала Ирина Жукова.

Кстати, уже приняты поправки в федеральный закон о молодых специалистах. И его инициаторами выступили именно донские законодатели. Суть изменений заключается в том, чтобы после окончания вуза бывшему студенту предоставлялись все льготы как молодому специалисту, даже если во время учебы он имел официальный опыт работы. На данный момент молодые люди, которые были официально трудоустроены в период обучения, таких преференций не имеют.