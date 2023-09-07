«Тренировки – пять часов в день»: спасатель из Ростова выиграла Чемпионат мира по пожарному спорту

Сотрудница донского МЧС стала победительницей международных соревнований. Фото: предоставлено героиней публикации

31-летняя Анжелика Доканева – гордость донских спасателей. Она – единственная представительница Ростовской области в женской сборной МЧС России. На ее счету уже 12 побед в состязаниях международного уровня.

Сейчас копилка медалей ростовчанки пополнилась: на этот раз она везет домой «золото» и «бронзу» из Стамбула. Там на днях завершился Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту.

Спортсменка рассказала «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» о своих рабочих буднях и ярких победах.

Сборная России привезла из Турции победу. Фото: предоставлено героиней публикации

25 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ НА СПОРТ

- Спорт любила с детства, что неудивительно: родители занимались легкой атлетикой. В подростковом возрасте я тоже ей увлеклась. От своего друга узнала, что МЧС Ростовской области набирает свою спортивную команду. Это было в 2015-ом году. Пришла на первую пробную тренировку, и меня так захватил этот вид спорта, что я осталась в команде. И для меня этот спорт намного интереснее и сложнее атлетики. Ведь там я просто бегала, а здесь добавляется много других элементов.

Сейчас Анжелика - лейтенант внутренней службы, занимает должность старшего инспектора по боевой и физической подготовке в тренировочном спасцентре. Именно ей сдают зачеты спасатели.

- Когда у ребят начинается аттестация, они приезжают на полигон, и мы оцениваем их физическую подготовку: скорость развертывания пожарных рукавов, время, за которое они взбираются по штурмовой лестницы и так далее.

К слову, все эти навыки отточены у Анжелики до идеала, ведь на соревнованиях ей приходится делать все то, что делают спасатели во время борьбы с огнем.

Но вот рабочий день у спортсменки не совсем обычный.

- Утро и вечер тренировки, которые длятся по два с половиной часа. То есть тренировки – пять часов в день всю неделю кроме субботы и воскресенья.

Анжелика Доканева тренируется по пять часов в день. Фото: предоставлено героиней публикации

«НАШЛА ИДЕАЛЬНУЮ РАБОТУ»

При таком подходе никакие диеты девушке не нужны. Она не считает калории и может с удовольствием съесть на ночь пирожное. Но другого ритма Анжелика для себя не представляет.

- Бывает, свалит зимой простуда, не тренируюсь неделю. Так за эти дни скучаю по физической активности, словами не передать. Я нашла идеальную работу: делаю то, что нравится, получаю за это зарплату и путешествую.

К слову, этот чемпионат – не первый у спортсменки. Она уже выигрывала на мировых состязаниях в Словакии, Узбекистане, Чехии и в других странах. В этом году состязание развернулось в Турции. Россиянки сражались с командами из Белоруссии, Камеруна, Австрии, Узбекистана и других стран.

- Спортсмены из Белоруссии – очень сильные, наши основные соперницы. А вот Камерун только начинает вникать в этот спорт.

Несмотря на мощную конкуренцию, российская сборная МЧС стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту. А ростовчанка завоевала «золото» в пожарной эстафете и «бронзу» в двоеборье и боевом развертывании.

- Несмотря на то, что победа не первая, очень волновалась, когда поднималась на пьедестал. Каждая – словно первая в жизни. Дарит непередаваемые эмоции!

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