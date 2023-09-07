Более тысячи кадет начали учебу в Ростовской области

Всего в регионе работают 689 учреждений со статусом казачьих. Фото: сайт правительства РО.

С начала учебного года к учебе в кадетских корпусах Ростовской области приступили более тысячи мальчишек и девчонок. Впервые за кадетские парты сели 269 ребят. 157 кадет в этом году закончат учебные заведения и уйдут во взрослую жизнь.

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ

В том, что будущими выпускниками кадетских заведений сделан достойный задел на будущее, сомневаться не приходится. Кадеты имеют все необходимые условия для получения достойного образования и всестороннего развития личности. Об этом при посещении Орловского казачьего кадетского корпуса говорил заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.

Сергей Николаевич поздравил ребят с началом нового учебного года. Он обратил внимание, что в корпусах есть современная учебно-материальная база. Занятия ведут талантливые знающие педагоги. Они занимаются не только образованием подрастающего поколения, но и его воспитанием. Огромный вклад делается в патриотическое становление ребят.

РАСТУТ ДОСТИЖЕНИЯ

В Орловском корпусе особое внимание уделяется исследовательской деятельности кадет. Результаты такой работы налицо. Об этом говорят достижения ребят. Например, в прошлом учебном году все кадеты без исключения стали участниками всевозможных олимпиад, смотров, конкурсов различного уровня. При этом почти половина из них оказались победителями и призерами соревнований. В числе их заслуг имеются в том числе награды федерального и международного уровней.

В рамках акции «Война. Победа. Память» в Орловском корпусе продолжается работа над проектом «Памяти связующие нити». Реализуются программы «Мой Дон», «Юный эколог». Также свою работу ведет поисковый отряд «Южный рубеж».

- Ежегодно при поступлении в Орловский казачий кадетский корпус ребята участвуют в конкурсных испытаниях. А это значит, что казачье кадетское образование востребовано в семьях, - подчеркнул Сергей Бодряков. - Пользуясь случаем, хочу поздравить родителей с новым учебным годом. Вы являетесь главными наставниками своих детей. Чувство патриотизма формируется в семье, родном доме, селе и городе, в кругу друзей, в общении со взрослыми, с учителем, с земляками, которые дорожат традициями, гордятся подвигами и ценят историю своего края.

В конце встречи Сергей Бодряков пожелал кадетам отличной учебы, упорства и настойчивости.

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ

Отметим, что на совершенствование казачьего образования в Ростовской области в этом году выделено около 1,3 миллиарда рублей. Всего в регионе работают 689 учреждений со статусом казачьих. И их число растет, 24 учреждения получили соответствующий статус с начала года.

В 2022 году пять донских школ получили награды на всероссийском конкурсе на звание «Лучший казачий класс».

Что особенно важно, повышается качество обучения в кадетских корпусах. Почти все 115 выпускников этих заведений продолжили образование в вузах и техникумах. Причем примерно половина парней и девушек решили посвятить свою жизнь защите Отечества.