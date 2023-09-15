В Ростовской области стартует проект «Лаборатория инноваций: Территории»

«Лаборатория инноваций: Территории» - запуск нового проекта. Фото: АНО "ФИРОН"

Отсутствие команды, нехватка финансирования, нет понимания, как выйти на рынок с инновационным проектом, нет знаний, как получить поддержку – вот основные проблемы, с которыми сталкивается основатель инновационного стартапа.

«Лаборатория инноваций: Территории» - запуск нового проекта. Фото: АНО "ФИРОН"

В Донском регионе стартовал проект «Лаборатория инноваций: Территории», организованный Автономной некоммерческой организацией «ФИРОН» региональным оператором Фонда «Сколково» в Ростовской области. Проект поможет решить названные проблемы и предоставит основателям стартапов следующие возможности:

- заявить о своем инновационном проекте;

- предложить свое инновационное решение технологическим партнерам проекта (крупным Донским корпорациям);

- собрать команду единомышленников из творческих и амбициозных молодых ученых;

- проработать свой проект с действующим предпринимателем и наладить продажи;

- привлечь первые инвестиции или гранты на реализацию (от 500 тыс. рублей);

- стать резидентом Фонда «Сколково».

«Лаборатория инноваций: Территории» - запуск нового проекта. Фото: АНО "ФИРОН"

Кроме этого, проект позволит создать инновационный проект с нуля и пройти весь путь его создания под руководством опытных наставников.

С 2018 года АНО «ФИРОН» занимается проведем акселерационных программ. За это время 600 выпускников-основателей проектов привлекли более 220 млн рублей, 35 компаний в Ростовской области имеют статус резидента Фонда «Сколково».

«Лаборатория инноваций: Территории» - запуск нового проекта. Фото: АНО "ФИРОН"

«Лаборатория инноваций: Территории» построена таким образом, чтобы каждый участник прошел путь от идеи до ее реализации с привлечением инвестиций или грантов на запуск и включает в себя четыре ключевых этапа:

- «Лаборатория идей» (Очное мероприятие, 7 октября). Цель – знакомство, объединение в команды для работы над стартапом, знакомство с технологическими партнерами (крупными корпорациями), лекции, посвященные тестированию идей и возможностям для инноваторов.

- «Акселератор: Территории» (с 21 октября по 22 декабря). В этот период участники смогут подвергнуть проверке свои идеи на предмет жизнеспособности и получить необходимую поддержку и обратную связь под руководством наставников и действующих предпринимателей. Этот этап также пройдет в Донской столице.

- «Упаковка». Лучшие идеи будут направлены на грантовые конкурсы, организованные Фондом содействия инновациям и Фондом «Сколково».

- «Инвестиционная сессия». На последнем этапе участники презентуют свои проекты потенциальным инвесторам, что предоставит возможность для финансирования их реализации.

«Лаборатория инноваций: Территории» - запуск нового проекта. Фото: АНО "ФИРОН"

Всего запланировано 2 очных мероприятия – 7 и 21 октября, которые пройдут в самом большом технологическом коворкинге Юга России «Рубин». Все участники очных мероприятий получат памятные подарки от организаторов – футболки, худи, стикерпаки и другие подарки, которые запомнятся участникам.

Проект нацелен на интеграцию молодых исследователей из новых регионов в сферу научной и образовательной деятельности Российской Федерации и проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Прием заявок идет до 1 октября на сайте. Количество мест ограничено.