В Ростовской области действует 2,5 тысячи избирательных участков

Принять участие в голосовании могут более трех миллионов дончан. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области 8 сентября, в пятницу, в 8:00 началось голосование на выборах депутатов Законодательного собрания региона седьмого созыва. Для избирателей свои двери открыли более 2,5 тысячи избирательных участков. По итогам голосования в донской парламент изберут 60 депутатов.

ИЗБИРАЕТСЯ 146 ДЕПУТАТОВ

Также в Ростовской области пройдут основные и дополнительные выборы депутатов муниципальных образований региона, в том числе – выборы депутатов Новошахтинской городской думы восьмого созыва. В целом по области, вместе с народными избранниками донского парламента, по результатам голосования изберут 146 депутатов.

– Голосование будет проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября, с 8:00 до 20:00. Более 23 тысяч наблюдателей будут следить за ходом выборов. Принять участие в голосовании могут более трех миллионов избирателей, из них более 70 тысяч – впервые голосующие, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Избирателям представлено два бюллетеня. Таким образом совершается выбор по единому избирательному округу и по кандидатуре депутата-одномандатника.

РАБОТА СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Всего в выборах участвуют 26,5 тысячи членов комиссий всех уровней.

В области действует ситуационный центр по наблюдению за выборами. Его задача – координировать работу общественных наблюдателей на всех избирательных участках. Деятельность центра осуществляют члены Общественной палаты Ростовской области, журналисты, эксперты, политологи и юристы.

Они отслеживают публикации о ходе выборов в средствах массовой информации, интернет ресурсах и соцсетях. Таким образом появляется возможность быстро реагировать на любые возникающие сигналы на участках.

Для этих же целей члены центра следят за картиной происходящего и непосредственно на местах. Такую работу совершают представители мобильных групп контроля.

Кроме того, при центре открыта круглосуточная горячая линия. Она будет работать до окончания подсчета голосов избирателей. Специалисты принимают сообщения о возможных нарушениях в ходе голосования. Обратиться на линию можно по номеру телефона 8 (863) 269-89-43 (моб. 8 (928) 155-50-49) или на адрес электронной почты aoprost@donland.ru.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

На выборах обеспечиваются общественный порядок и безопасность всех участников процесса. Для этого на избирательных участках задействованы более пяти тысяч человек. Среди них сотрудники полиции, представители частных охранных организаций, народных и казачьих дружин, а также Росгвардии.

Также на избирательных участках установлено около тысячи рамочных металлодетекторов. Используются и ручные их варианты, всего - более двух тысяч.

Отдельное внимание уделено перевозке избирательных бюллетеней. Для их транспортировки специалисты разработали основные и запасные маршруты. В дополнение к этому сотрудники государственной автоинспекции проверили транспортные средства и водителей, задействованных в работе с членами избирательных комиссий.