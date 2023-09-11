В Ростовской области проголосовали более 1,3 миллиона избирателей: региональная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов

Андрей Буров, председатель избирательной комиссии Ростовской области. Фото: Наталья Захарченко

В пресс-центре «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» огласили предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области седьмого созыва. На пресс-конференции председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров сообщил, что нарушений, способных повлиять на волеизъявление избирателей, в процессе выборов не зафиксировано. Всего свои голоса в регионе отдал 1 миллион 364 тысячи избирателей. Это 42,83 процента от числа голосующих.

ВЫБРАНО 60 ДЕПУТАТОВ

По словам Андрея Бурова, больше всего, свыше 75 процентов, пришло избирателей в Верхнедонском, Константиновском, Целинском, Советском (сельском), Морозовском, Усть-Донецком и Песчанокопском районах.

По итогам выборов места в Законодательном собрании региона займут 60 депутатов. 40 мест выделено для тех, кто избран по одномандатным округам, 20 – по партийным спискам.

Всего на выборы было зарегистрировано 225 депутатов-одномандатников и 370 – по партийным списком.

Предварительные результаты голосования по партийным спискам показали, что партия «Единая Россия» набрала более 68 процентов голосов, получив таким образом 17 мандатов из 20 возможных, «КПРФ» – почти 11,5 процентов (два мандата), «ЛДПР» – почти семь процентов (один мандат).

Партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» и «Коммунисты России, в донском парламенте по партийным спискам представлены не будут.

В ходе выборов по одномандатным округам 37 мест достались представителям партии «Единая Россия». По одному месту получили партии «Справедливая Россия – За правду» и «ЛДПР».

В Куйбышевском районе победил самовыдвиженец, он набрал 68,6% голосов.

Среди одномандатников самое большое количество голосов получили Светлана Мананкина, Павел Бережной и Сергей Рожков.

Известно, что самому старшему избраннику 72 года, а младшему – 29 лет. Среди них – 8 женщин и 32 мужчины.

СКОЛЬКО ПОТРАЧЕНО НА АГИТАЦИЮ

- Всего в ходе трехдневных выборов поступило 22 жалобы и 8 обращений. Все они были отработаны, заявители получили ответы, — отметил председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров.

Было отмечено, что всего на счета депутатов на реализацию предвыборной кампании поступили 455 миллионов рублей. Почти 190 миллионов – на счета партий, 265,4 – на счета одномандатников. В конечном итоге были израсходованы 435 миллионов рублей. 17,4 миллиона перечислили с нарушением избирательного закона и не могли расходоваться, а 245 тысяч рублей поступили анонимно. По закону такие поступления направляют в бюджет области.

Чаще всего при проведении предвыборной кампании средства тратили на распространение агитационных материалов. На эти цели ушел 201 миллион рублей. 12,8 миллиона рублей было потрачено на размещение предвыборной агитации в средствах массовой информации.

Кстати, бюджету Ростовской области проведение выборов обошлось приблизительно в 500 миллионов рублей. Почти 90% этой суммы составила зарплата работников избирательной комиссии.

УДОБСТВО ДЛЯ ВСЕХ

Всего в Единый день голосования проходило 14 избирательных кампаний, самая крупная из муниципальных – в Новошахтинске. Там состоялись выборы в городскую думу. Из 25 мандатов 23 получили представители партии «Единая Россия», 2 – «Справедливой России – За правду». В целом в городах и районах было распределено 86 мандатов, 70 из них получила партия «Единая Россия».

Прошедшие выборы в очередной раз показали, что трехдневное голосование оказалось удобным решением для жителей донского края. Явка в пятницу составила 17 процентов.

Около пяти процентов избирателей сделали свой выбор на дому. Большей частью это были жители шахтерских территорий. В число таких голосующих попали, например, пожилые люди, а также женщины с грудными детьми.

Тем же, кто имел трудности с передвижением, но хотел попасть на избирательный участок, помогли волонтеры – участники акции «Дорога на выборы». Всего в акции участвовало около тысячи добровольцев. В результате их помощью воспользовались около трехсот человек.

Окончательные итоги голосования объявят в ближайшие дни, после заседания избирательной комиссии Ростовской области.