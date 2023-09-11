Голосовали за стабильность и реальные дела: «Единая Россия» одержала победу на выборах в Заксобрание Ростовской области

68,28% избирателей из всех проголосовавших на Дону выбрали «Единую Россию». Фото: Дмитрий Кутепов

По итогам выборов в Законодательное собрание Ростовской области 60 мандатов распределили между представителями четырех партий и одним самовыдвиженцем. Такое решение приняли жители донского региона, которые приняли участие в трехдневном голосовании с 8 по 10 сентября. Всего свой выбор сделали 42,83 процента избирателей Дона.

КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ГОЛОСА И МЕСТА В ПАРЛАМЕНТЕ

«Единая Россия» получила 68,28% голосов и 17 из 20 депутатских мандатов. КПРФ набрала 11,47% голосов избирателей и получила два депутатских мандата, а ЛДПР – 6,92% и один мандат по единому округу.

Пятипроцентный барьер для прохода в донской парламент не преодолели партии «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» и «Коммунисты России», набравшие от 4,8 до 3 процентов, и по партийным спискам в Заксобрании они представлены не будут.

40 мест в парламенте Дона распределялось по одномандатным округам. По предварительным данным, 37 из них досталось представителям «Единой России», по одному – партиям «Справедливая Россия – За правду» и ЛДПР. А в Куйбышевском одномандатном избирательном округе № 23 победил самовыдвиженец, набрав 68,6% голосов – почти 29 тысяч избирателей его поддержали.

Таким образом, 54 мандата получает «Единая Россия», по два – КПРФ и ЛДПР, по одному – партия «Справедливая Россия – За правду» и самовыдвиженец. Все они — представители четырех политических партий и самовыдвиженец — будут представлены в новом составе донского парламента седьмого созыва.

Напомним, выборы в Ростовской области проходили три дня – с 8 по 10 сентября. В них приняли участие около 40% избирателей.

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА И ОПЫТ ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕНЕ

Эксперты всесторонне проанализировали итоги выборов в Законодательное собрание Ростовской области.

Так, завкафедрой теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ Роман Пупыкин, считает, что состоявшиеся выборы на Дону показали позицию консервативной части электората, с которой нужно считаться.

- С учетом прозрачности и открытости выборного процесса, состав донского парламента максимально достоверно отразил образ будущего, сложившийся у жителей Ростовской области, - объясняет Роман Александрович. - «Народная программа» победила яркие слоганы оппонентов. Встречи с жителями во дворах взяли верх над интернет-популизмом. Конкретные дела и опыт оказались востребованнее иллюзорных проектов и призрачных обещаний.

Эксперт подчеркивает: выборы стали коллективным решением жителей Дона, и оно определило будущее региона в преддверии президентских выборов. На Дону проголосовали за стабильность без потрясений и курс на поддержку главы государства.

«РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ ЗАКОНОМЕРЕН»

В нашем турбулентном мире жители Ростовской области проголосовали за стабильность и президента, обращает внимание заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко.

- Результат закономерен: мы видим четкую зависимость итогов голосования от последовательной работы участников выборной гонки, их активности в агитационный период работы с избирателями, - заметил Роман Константинович. - В наше время избиратели уже не удовлетворяются только внешними атрибутами, они ждут конкретики, и с людьми нужно говорить - это важно.

А главное, по мнению эксперта, - это то, что существенных нарушений законодательства в ходе выборов зафиксировано не было.

- Главное - выборы легитимны. Голосование было организовано на высочайшем профессиональном уровне, отметим серьезный уровень компетентности членов избирательных комиссий и всех организаторов выборов. Была обеспечена безопасность и созданы все условия для свободного волеизъявления граждан.

«ГОЛОСОВАЛИ НЕ ЗА ЛОЗУНГИ, А ЗА КАНДИДАТОВ»

- Результаты выборов в Законодательное собрание Ростовской области показали, что в сложные времена людей всегда объединяет чувство ответственности за будущее страны, своих родных и близких, - обратил внимание член Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Заксобрание региона и член Общественной палаты Александр Нечушкин. - Поэтому люди проголосовали не за лозунги и яркие обещания, а за кандидатов, представившие четкие планы на ближайшую перспективу, за стабильное развитие нашего региона,

Также большую роль, по словам Александра Юрьевича, громкая победа «Единой России» в немалой мере связана с имиджем «партии Президента» - объединяющей страну фигуры сильного лидера, которому доверяют.

- Эмоциональная критика без внятных предложений скорее отпугивала избирателей. Это может объяснить, почему из 60 мандатов 54 достались «Единой России», а шесть — трем партиям и самовыдвиженцу — опытному хозяйственнику.

«РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОЛОСОВАЛА ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ»

Прогнозы по выборной кампании научного руководителя Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ), член Общественной палаты Ростовской области Николая Кузнецова оправдались:

- Выборы прошли честно, открыто, прозрачно, в конкурентном, но правовом поле, в котором взаимодействовали все партии, - говорит Николай Геннадьевич. - Единороссы победили с ошеломляющим результатом 68,28%.

Из 40 одномандатных мест «Единая Россия» заняла 37, что свидетельствует об уверенной поддержке жителями региона кандидатов от партии.

- Ростовская область голосовала за стабильность, за социально-экономическое развитие, за благополучие жителей Донского края. Люди хотят быть уверены в том, что завтра будет лучше, чем сегодня. И побеждает партия, которая способна эту стабильность обеспечить.

«НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ» СОЗДАЮТ ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ

Итоги выборов в целом в России и на Дону в частности продемонстрировали доверие к существующей власти, считает исполнительный директор - руководитель аппарата «Ассоциации юристов России», член Общественной палаты Ростовской области Алла Червякова.

- Одной из причин победы считаю «Народную программу» партии - документ, проект которого согласовывался с гражданами и принимался с их предложениями и дополнениями, - прокомментировала Алла Александровна. - Люди понимали, что партия, которая выполняет все свои предыдущие обещания, будет так же работать и в следующем созыве.

Еще одним важным для общества фактором стал спрос на стабильность и защищенность, говорит собеседник.

- Активная деятельность единороссов в помощи участникам спецоперации, их социальные инициативы сыграли свою роль в усилении доверия людей к партии. И это было искренне и от души. Доказательство тому - на протяжении всех дней голосования работал ситуационный центр Общественной палаты, а также общественные независимые наблюдатели, которые подтверждали честность и открытость процедуры волеизъявления граждан.