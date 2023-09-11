Сильная команда «Единой России» и обновленная народная программа: на Дону подвели итоги выборов в донской парламент

Спикер ЗС Александр Ищенко во время брифинга рассказал о том, как к регионе прошли выборы. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

В Ростовской области завершились выборы кандидатов в Законодательное Собрание региона седьмого созыва. Они длились в течение трех дней, - с 8 по 10 сентября.

В понедельник, 11 сентября, на брифинге секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко рассказал о тех результатах, которые получила партия. Он начал свое выступление с того, что поблагодарил избирателей Дона за участие в выборах.

- Выборы депутатов в Законодательное Собрание Ростовской области – это важный этап формирования органов региональной власти. Такое значительное участие избирателей Ростовской области позволяет говорить об ответственном отношении жителей региона к донской власти и к своему будущему в целом. Особенно хотел бы поблагодарить избирателей, которые проголосовали за партию «Единая Россия». У нас сильная и профессиональная команда. В ходе выборов сформирована, по сути, новая редакция народной программы «Единой России» в Ростовской области, которая будет реализовываться вновь избранными депутатами Законодательного Собрания, - сказал Александр Ищенко.

«ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ»

По словам секретаря Ростовского регионального отделения «Единой России», принципиальная задача депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва - это, в первую очередь, реализация социальной политики.

- Поддержка пожилых, нуждающихся, тех, кому необходимо особое внимание со стороны государства, со стороны общественности. Речь идет о многодетных семьях, о семьях, которые воспитывают детей-инвалидов. Словом, о тех, кто нуждается в заботе. Хочу сказать, что первый закон, который в пакете законодательных инициатив будет рассмотрен в Донском парламенте, касается социальной сферы. Мы рассмотрим поправки в областное законодательство, касающееся социального контракта при предоставлении адресной социальной помощи. Эта форма поддержки серьезно зарекомендовала себя в последние годы. Мы видим большой потенциал для того, чтобы эта форма поддержки стала инструментом снижения бедности и решением конкретных жизненных ситуаций , которые возникают в семьях жителей региона. Мы также будем продолжать работу, направленную на поддержку системы образования, поскольку современная школа - фундамент будущего развития России и Ростовской области.

Спикер донского парламента подчеркнул, что донские единороссы внесут в народную программу те новые задачи, о которых говорили жители области на встречах с кандидатами.

«ЛЮДИ ВИДЯТ НАШУ РАБОТУ»

Также Александр Ищенко охарактеризовал состоявшиеся выборы как высококонкурентные – на каждый мандат претендовали по 10 кандидатов. «Единая Россия» получила 68,28% голосов, а также победила в 37 одномандатных избирательных округах. Это позволит сформировать квалифицированное большинство в новом созыве донского парламента с 54 мандатами, что больше чем в прошлом созыве.

- Считаю, что «Единая Россия» показала убедительный результат на прошедших выборах, поскольку люди видят нашу работу, видят, что «Единая Россия» и ее депутаты выполняют взятые на себя обязательства и обещания, и совершенно точно будут готовы решать все социально-экономические задачи развития Ростовской области и в будущую парламентскую «пятилетку», - прокомментировал Александр Ищенко.

Также спикер донского парламента сообщил, что существенных нарушений на выборах зафиксировано не было.

Отметим, что общеобластную часть партийного списка возглавлял Губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев, также в «тройке» лидеров были главный врач Новочеркасской БСМП Борис Гуркин и участник СВО Дмитрий Суворов. Как отметил Борис Гуркин, его многолетний опыт работы в здравоохранении говорит о необходимости привлечения кадров в медицину, для чего требуются новые законодательные решения. Другим приоритетным направлением он назвал поддержку движения медиков-волонтеров.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Важной для партии Александр Ищенко назвал полученную поддержку на выборах в Таганроге. Так, в Таганрогском одномандатном избирательном округе №22 депутатом избрана Татьяна Михеева, директор Централизованной библиотечной системы Таганрога, председатель городского Совета женщин. По ее словам, поддержка земляков стала итогом большой работы, встреч и сбора наказов, изучения вопросов, которые волнуют людей и формулирование конкретной программы.

Представители партии также победили и на выборах местного уровня – так, на основных выборах депутатов Новошахтинской городской Думы у единороссов 23 из 25 мандатов. Поддержку кандидаты от «Единой России» получили и на довыборах в других территориях.

- Мы оцениваем наш результат в муниципальной части избирательной кампании тоже как исключительно положительный, - подчеркнул Александр Ищенко.

В целом «Единая Россия» получила более 88% мандатов, которые избирались 8-10 сентября.