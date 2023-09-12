Приехала из-за боли и подозревала опухоль: в Ростове приняли роды у женщины, которая не знала о беременности

Здоровый доношенный малыш оказался неожиданным подарком для мамы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Удивительная история произошла в одной из ростовских семей сегодня ночью: женщина, которая думала, что тяжело больна, внезапно оказалась мамой здорового малыша.

Обеспокоенная своим состоянием и болью жительница Ростова, подозревая у себя опухоль, отправилась к врачам, а теперь вернется домой не одна, а вдвоем с малышом. Совершенно неожиданно для себя она оказалась беременна, и дискомфорт и боли оказались не проявлением болезни, а приближающимися родами. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Стойкая ростовчанка терпела боль до последнего, но все-таки решила сдаваться в руки врачам. В ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, около полуночи, она приехала в городскую больницу № 8.

- Пациентка поступила с острыми болями в животе. Как она сказала врачам, подозревает у себя миому матки и асцит, - прокомментировали в донском минздраве.

Но ни доброкачественной опухоли, ни скопления жидкости в брюшной полости у нее не обнаружили. Доктора сразу поняли, что женщина ошибается насчет своего состояния и вот-вот родит.

Уже через час всем отделением медики нянчили крепкого здорового малыша весом в три с половиной килограмма.

Шокированная ростовчанка, которая только готовилась к операции и процедурам, в одночасье стала мамой.

Уже утром маму и малыша перевели в другую больницу - в родильное отделение. Как уточнили в ведомстве, с ними все хорошо.

Напомним, такие случаи нечасто, но случаются. Так, 11 лет назад в Ростове в начале января скорая помощь забрала 130-килограммовую пациентку с жалобами на боли в спине и подозрениями на почечную колику. Но в больнице оказалось, что 34-летняя жительница донской столицы рожает, и малыш появился на свет на сроке в 40 недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

34-летняя ростовчанка узнала о своей беременности, лишь когда начала рожать

Женщина, весившая около 130 килограммов, списывала «интересное положение» на простое недомогание (подробнее)