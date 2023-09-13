Президент РФ встретился со школьницей из Ростова-на-Дону на космодроме "Восточный". Фото: пресс-служба Роскосмос

Глава государства встретился со школьницей из Ростова на космодроме «Восточный». Об этом сообщили на сайте Кремля.

Мария Андреева - ученица 9 класса Классического лицея. Известно, что юная ростовчанка 1 сентября приняла участие в открытом уроке «Разговор о важном» вместе с президентом.

На нем школьница поделилась, что уже три года занимается созданием спутников. Сейчас Мария вместе с лицеем и Московским институтом электроники и математики работает над первым в России спутником, где будет установлен дата-центр с использованием блокчейна. Во время встречи девушка попросила Владимира Путина оставить подпись на первом созданном ей спутнике. Глава государства сдержал свое слово.

- Это была моя большая мечта, непередаваемые эмоции, - поделилась Мария. - Такая гордость и хочется двигаться дальше, развивать российскую космонавтику. Обязательно расскажу своим ребятам, я уверена, что им очень сильно понравится.

Глава государства предложил девушке 15 сентября отправиться на запуск пилотируемого корабля с экипажем. На память о встрече президент вручил школьнице стартовый ключ от управления пуском.

Отметим, что Мария разрабатывает и проводит уроки на тему космоса. Также она выступила с предложением о проведении небольшой программы на предприятиях «Роскосмоса» в разных городах страны. Президент поддержал такую идею и обещал обсудить предложение с руководством госкорпорации.

Также на космодроме девушке вручили макет «Союза» и поблагодарили за встречу и вклад в науку.

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