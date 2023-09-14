Донских школьников приглашают принять участие в проекте «Наследие Дона»

Фото: предоставлено АНО "Агентство Популяризации Социального и Инновационного Предпринимательства"

В Ростовской области стартовал проект «Наследие Дона», направленный на повышение уровня знаний школьников об инноваторах и предпринимателях Ростовской области.

К участию в проекте приглашаются школьники Ростовской области от 10 до 17 лет. В рамках проекта участники получат возможность самостоятельно организовать выставку и рассказать о людях, сделавших вклад в инновационное развитие и технологическое предпринимательство региона. Дети приобретут опыт создания выставочных макетов и сбора информации. Все участники получат сертификат об участии в проекте и памятный приз в виде толстовки.

Фото: предоставлено АНО "Агентство Популяризации Социального и Инновационного Предпринимательства"

«Наследие Дона» пройдет в два этапа:

1. Сбор и подготовка информации о выдающихся инноваторах, технических предпринимателях из Ростовской области, поиск информации о людях, сделавших вклад в развитие науки и технологий региона, России и мира.

2. Организация выставки, рассказывающей о выдающихся людях, размещение экспозиций в муниципальном центре.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

- Перейти по ССЫЛКЕ и зарегистрировать команду из трех школьников из Ростовской области.

- Найти информацию о выдающемся инноваторе-соотечественнике.

- Составить макет для выставки при поддержке дизайнера.

- Принять участие в открытии выставки подготовленных проектов и получить приятные подарки.

Фото: предоставлено АНО "Агентство Популяризации Социального и Инновационного Предпринимательства"

На протяжении месяца экспозиция, созданная школьниками, будет размещаться в одном из муниципальных учреждений Ростова.

Проект реализуется Автономной некоммерческой организацией инновационного развития образования и науки «ФИРОН» (АНО «ФИРОН») при поддержке Фонда президентских грантов.

По всем вопросам можно обращаться к координатору проекта – Подколодной Марии m.podkolodnaya@firon.org

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