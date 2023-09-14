В Ростове митрополит Меркурий благословил строительство нового микрорайона и храма на территории старого аэропорта

Митрополит Меркурий благословил строительство нового микрорайона. Фото: ГК «ЮСИ»

В четверг, 14 сентября, в донской столице на территории старого аэропорта митрополит Новочеркасский и Ростовский Меркурий провел торжественный молебен в связи с началом строительства микрорайона «Новый Ростов». Также здесь было заложено основание храма Успения Пресвятой Богородицы.

В мероприятии приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко и генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Запланировано строительство трех храмов в новом микрорайоне. Фото: ГК «ЮСИ».

— Поскольку микрорайон достаточно большой, здесь запланировано строительство трех храмов, сегодня мы заложили соборный, главный храм, который будет стоять в центре, — сообщил гостям мероприятия митрополит Меркурий.

Напомним, что «Новый Ростов» считается одним из самых крупных инвестпроектов региона. Ведь наряду с возведением 1,5 миллионов квадратных метров жилья предполагается размещение правительственного квартала, областного автовокзала, строительство пяти школ и десяти детских садов, а также благоустройство двух парков и четырнадцати бульваров. К тому же на территории микрорайона будут медицинские учреждения и спортивные комплексы.

В мероприятии приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко и генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. Фото: ГК «ЮСИ»

По словам Василия Голубева, такого комплексного развития территории в области не найти. Зоны отдыха и работы, комфортное жилье, транспортная система — все это заложено в новом проекте.

При этом Юрий Иванов отметил, что новый район города будет отличаться современной архитектурой. А возведение социальной инфраструктуры будет проходить параллельно со строительством домов.