Ученики благодарят спустя годы: как Василий Репкин сделал Дубовскую школу победителем нацпроекта

Фото: из архива Василия Репкина

Благодаря грамотным руководителям дети даже в селах могут получать качественное образование наравне с городами-миллионниками. Среди таких — бывший директор Дубовской средней школы Василий Репкин.

Василию Сергеевичу 67 лет. Он родом из Ремонтненского района. После школы решил связать свою жизнь преподаванием и поступил в Ростовский государственный пединститут на индустриально-педагогический факультет.

Фото: из архива Василия Репкина

Получив диплом, молодой специалист по распределению начал работать учителем трудового обучения Дубовской средней школы и прикипел к этому месту всей душой. В 1994-м, Василий Сергеевич был назначен директором этой школы и 22 года плодотворно проработал в этой должности, оставив славный след в жизни воспитанников, учителей и родителей. Его ученики благодарны своему учителю за тепло и внимание, за то, что направил их на правильный жизненный путь.

Заботился и об учителях. С первых дней своей трудовой деятельности Василий Сергеевич состоял в Профсоюзе работников образования, был членом профсоюзного комитета школы. Став директором, Василий Репкин как мудрый руководитель всячески поддерживал профсоюзное движение в районе.

За 45 лет работы он был и учителем ОБЖ, и черчения. Также руководил «Точкой Роста», которая создана при его содействии для формирования у школьников современных навыков по технологии, ОБЖ и информатике.

Под руководством Василия Репкина было немало побед. В 2007 году школа стала победителем конкурса приоритетного национального проекта «Образование» среди школ, внедряющих инновационные образовательные программы, в 2010 году внесена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

За многолетний добросовестный труд Василий Сергеевич награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2013 год. Также в его копилке - грамота Министерства образования РСФСР, «Отличник народного просвещения», Благодарственное письмо Партии «Единая Россия», Благодарность Заксобрания региона, профсоюзные награды. 20 лет педагог был депутатом Дубовского районного собрания депутатов.

Но сколько бы наград ни было, главное - бывшие коллеги ценят Василия Сергеевича за трудолюбие, доброжелательность и отзывчивость.