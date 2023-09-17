Радушно, гостеприимно, хлебосольно: Ростов-на-Дону отметил 274-й день рождения

Глава администрации города поблагодарил ростовчан за самобытный праздник. Фото: пресс-служба администрации Ростова

274-й День города Ростова-на-Дону прошел с размахом, ярко и торжественно. Десятки тысяч ростовчан и гостей донской столицы приняли участие в народных гуляниях, зная, что их ждет насыщенная и интересная культурная программа. Глава администрации города Алексей Логвиненко принял участие в ключевых мероприятиях.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН

В нашем городе восстановилась добрая традиция. В самом сердце Ростова прозвучал благодарственный молебен. С утра его отслужил епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской епархии перед храмом в Покровском сквере перед Старо-Покровским храмом у памятника императрице Елизавете Петровне.

А после молебна были возложены цветы к памятнику императрицы и основательницы донской столицы.

- Мы гордимся героическим прошлым, приумножаем традиции и делаем все для того, чтобы наш город развивался, рос и процветал, - заметил Алексей Логвиненко в этот момент.

КУПЕЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Промозглая погода с утра не смогла оставить ростовчан дома, когда на Большой Садовой улице у парка им. М. Горького их ждало такое действо — Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду»! Здесь-то официально и был дан старт Дню города.

Фото: пресс-служба администрации Ростова

У самого входа в городскую администрацию ростовчан встречали предприимчивые купцы и знакомили всех желающих с площадками праздника. Одна из них - «Ростов купеческий». Здесь ансамбль ложкарей исполнил народную композицию, созданную испанским мастером ручной работы из дерева.

Чуть поодаль - «Кузница мастеров»: тут любой мог попробовать чеканить монеты, а рядом - на площадке «Гончарное ремесло» - красовались бытовые и художественные изделиями из глины. Тут же наши мастера передали искусно выделанную донскую кубышку в подарок. Ее в администрации сохранят на память о 274-ой годовщине со Дня основания Ростова.

Дальше невозможно было не зайти на торговые ряды «Ростовского базара», где вовсю шла бойкая торговля ароматными и вкусными донскими угощениями — разнотравным медом, разносолами, сырами, балыком и другими деликатесами. Неподалеку, будто не обращая внимания на дивные запахи, сосредоточенно плели, вязали, пряли и вышивали донские рукодельницы, на месте в живую демонстрируя зрителям свое кропотливое творчество.

Рядом старались не отставать мурманские умельцы. Они привезли свои искусные работы — уникальные народные костюмы — прямиком с русского севера, с самого Кольского полуострова. Тонкую работу оценили все — и участники праздника, и зрители.

Ну а рядом с дворянами, купцами и крестьянами конца 19 — начала 20 веков оказались и «купцы 21-го века». Прямо на Большой Садовой была представлена продукция донских производителей и техники. А еще собственники передали лодку для нужд МЧС.

Не забыли и о добрых делах. В рамках фестиваля собрали книги для библиотек Донбасса и канцелярские товары для детей этого региона.

- Благодарю всех присутствующих за такой знаменательный, самобытный праздник! Торговцы, казаки, фокусники, артисты – всемирная атмосфера необычного купеческого Ростова! И проявление нашего города таким, какой он есть во все времена, – радушным, гостеприимным, хлебосольным! - обратился к горожанам и гостям донской столицы Алексей Валентинович. - Отдельные слова признательности - нашим гостям из городов-партнеров - Ярославля, Пензы, Саратова, Краснодара, Мурманска, Луганска и Донецка, которые представили свою культуру. Рад, что вы стали частью дня рождения донской столицы!

«ЭКСТРИМ СТИХИЯ»

Любители спорта устремились в парк «Левобережный». Там проходил городской фестиваль современных молодежных субкультур «Экстрим стихия».

Фото: пресс-служба администрации Ростова

Стартовал праздник у Ворошиловского моста, где открыли новую скейт-площадку, уже четвертую оборудованную в городе. В течение дня здесь проходили зрелищные состязания по скейтбордингу, роллерблейдингу и спидскейтингу.

А на берегу Дона любители пляжного волейбола болели за команды на первом Открытом Кубке города Ростова-на-Дону по пляжному волейболу среди команд-микст.

Из новенького: прошел Открытый кубок города по джампинг-фитнесу — прыжках на мини-батутах. Эти яркие и зажигательные выступления надолго запомнятся зрителям не только синхронными выступлениями команд и сложными трюками, но и возможностью самим попрыгать на батутах во время импровизированного мастер-класса.

Традиционно на День города Ростова-на-Дону состязались и любители уличного баскетбола 3х3. В парке «Левобережном» прошел Открытый кубок города Ростова-на-Дону по стритболу.

ГАЛА-КОНЦЕРТ СОБРАЛ ЗРИТЕЛЕЙ

Грандиозный гала-концерт под названием «Самый лучший город на земле» стал финальным аккордом праздничной программы. В парке «Левобережном» у главной сцены собрались сотни, если не тысячи зрителей. Громко аплодировали, подпевали, танцевали родители вместе с детьми — такой душевный получился праздник. Еще бы: в этот день каждый ростовчанин — немного именинник.

Фото: пресс-служба администрации Ростова

В этот вечер на сцене выступали не только лучшие коллективы донской столицы, но и гости Ростова из других регионов России, в том числе из Донецка и Луганска. Артисты показали десятки искрометных номеров.

Ну а кульминацией вечера стало совместное исполнение артистами со сцены и зрителями композиции «Сердце Юга Державы».