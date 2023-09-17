Погода в Ростовской области на неделю 18 — 22 сентября 2024: резкое потепление придет на смену дождям

Температура поднимется до +24 - +27 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики прогнозируют в донском регионе потепление. По данным специалистов, осадков в ближайшее время не будет, а столбики термометров поползут вверх. Рассказываем, какой будет погода в Ростовской области с 18 по 24 сентября.

Согласно информации ростовского гидрометцентра, 18 сентября температура воздуха ночью будет составлять +7 — +12 градусов, днем — +19 — +24. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Серьезных осадков в этот день не ожидается.

19 сентября потепление продолжится. В ночное время на термометре будет +9 — +14 градусов, в дневное — +21 — +26 градусов. День снова будет ясным и почти безветренным.

На следующий день, 20 сентября столбики термометров ночью могут подняться до +15 градусов, днем — до +21 — +27. Средняя скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, но временами порывы могут усиливаться до 14 метров в секунду.

По данным сервиса «Гисметео», 21 и 22 сентября, немного похолодает: ночью — до +13 — +14 градусов, днем — до +24 градусов. Дни будут ясными и солнечными, осадков не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптик рассказал, когда в Ростовскую область придет бабье лето

Синоптик Леус спрогнозировал в Ростовской области погоду в сентябре теплее нормы. (Подробности)