В Ростове девушка через телефон парня купила фальшивые купюры на биткоины и расплачивалась ими в магазинах

Фальшивыми купюрами девушка расплачивалась в магазинах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове девушку осудили за сбыт поддельных купюр. По версии следствия, она за криптовалюту купила фальшивки, которыми расплачивалась в магазинах.

История началась еще в 2021 году. Девушка тайком взяла мольный телефон у своего молодого человека и конвертировала биткоины на его лицевой счет. После она заказала несколько фальшивых купюр номиналом пять тысяч. Оформила доставку подделок курьером, при этом указав фиктивные данные получателя — чтобы не попасться.

Фальшивками ростовчанка расплачивалась в продуктовых магазинах и торговых палатках города. Но однажды везение закончилось — один из продавцов заметил подделку.

Женщину задержали, а позже осудили по трем эпизодам сбыта поддельных банковских билетов. Она получила реальный срок — два года колонии общего режима.

Однако приговор осужденная посчитала суровым и попыталась его обжаловать. Но судебная коллегия приняла во внимание, что речь идет о тяжких преступления в сфере экономической деятельности.

— Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения, — прокомментировали в суде.

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