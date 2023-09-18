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Общество18 сентября 2023 17:00

«Она может узнать себя и правду»: почему пропавшую 30 лет назад после убийства родителей девочку снова начали искать

Девочку из Калмыкии, пропавшую 30 лет назад после преступления, мог искать брат
Михаил СТРИЖЕВ
Девочка пропала 30 лет назад.

Девочка пропала 30 лет назад.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии следователи начали искать женщину, которая пропала 30 лет назад будучи еще школьницей. В 1993 году ее мать и отчима убили неизвестные, саму же девочку так и не нашли. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности этой истории и почему правоохранители вернулись к этому делу.

РАССМАТРИВАЛИ ВЕРСИИ ОБ УБИЙСТВЕ И ПОХИЩЕНИИ ОТЦОМ

Преступление произошло еще в 1993 году в Целинном районе Калмыкии. 3 февраля в доме на территории фермы одного из совхозов обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. А в километре от фермы находилось тело ее сожителя — с огнестрельным ранением.

Правоохранители начали искать 13-летнюю девочку, но она бесследно пропала. Позже следователи предположили, что ребенка могли похитить.

Следственные органы возбудили дело по статье «Убийство». По данным источника, правоохранители отрабатывали несколько версий о том, что могло произойти. Одна из них - что девочку убили, другая - что ее мог похитить отец. Однако ни одна из них так и не нашла подтверждения.

Найти убийцу и установить, что произошло с ребенком не удалось. Дело отдали в архив.

Сейчас пропавшей может быть 43 года. Фото: СУ СКР по Республике Калмыкия.

Сейчас пропавшей может быть 43 года. Фото: СУ СКР по Республике Калмыкия.

МОГ ИСКАТЬ РОДНОЙ СТАРШИЙ БРАТ

Спустя почти 30 лет следователи снова вернулись к этому делу. Как пояснил источник «КП-Ростов-на-Дону», в настоящее время это обычная практика. Благодаря новым технологиям следователи порой раскрываю самые запутанные преступления из прошлого. С этим и может быть связано возвращение к делу 30-летней давности.

— Это объявление дали в надежде, что девочка жива. Возможно, сейчас взрослая женщина сможет узнать себя и правду о случившемся. Ведь тогда ее могли увезти под каким-то предлогом, скрыв от нее убийство родных, — рассказал источник.

Известно также, что девочку так и не признали погибшей: родные не подали для этого соответствующие документы. По некоторым данным, у пропавшей есть старший брат — в тот роковой день его не было дома. По предварительной информации, мужчина пытался самостоятельно искать сестру, но результата это не принесло.

ТЕПЕРЬ ИЩУТ 43-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ

Пропавшая — Зульпият Шиябдиновна Магомедова. Она родилась 5 января 1980 года. На единственном детском фото — стройная девочка с карими глазами и темными волосами. Если Зульпият осталась в живых, сейчас ей может быть 43 года.

АЛЛО!

Те, кто располагает информацией о местонахождении Зульпият Магомедовой или обстоятельствах ее исчезновения, на правах анонимности могут сообщить об этом в редакцию KP.RU по номеру 8 (921) 551-79-14. Вся информация будет передана следствию

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