«Она может узнать себя и правду»: почему пропавшую 30 лет назад после убийства родителей девочку снова начали искать

Девочка пропала 30 лет назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии следователи начали искать женщину, которая пропала 30 лет назад будучи еще школьницей. В 1993 году ее мать и отчима убили неизвестные, саму же девочку так и не нашли. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности этой истории и почему правоохранители вернулись к этому делу.

РАССМАТРИВАЛИ ВЕРСИИ ОБ УБИЙСТВЕ И ПОХИЩЕНИИ ОТЦОМ

Преступление произошло еще в 1993 году в Целинном районе Калмыкии. 3 февраля в доме на территории фермы одного из совхозов обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. А в километре от фермы находилось тело ее сожителя — с огнестрельным ранением.

Правоохранители начали искать 13-летнюю девочку, но она бесследно пропала. Позже следователи предположили, что ребенка могли похитить.

Следственные органы возбудили дело по статье «Убийство». По данным источника, правоохранители отрабатывали несколько версий о том, что могло произойти. Одна из них - что девочку убили, другая - что ее мог похитить отец. Однако ни одна из них так и не нашла подтверждения.

Найти убийцу и установить, что произошло с ребенком не удалось. Дело отдали в архив.

Сейчас пропавшей может быть 43 года. Фото: СУ СКР по Республике Калмыкия.

МОГ ИСКАТЬ РОДНОЙ СТАРШИЙ БРАТ

Спустя почти 30 лет следователи снова вернулись к этому делу. Как пояснил источник «КП-Ростов-на-Дону», в настоящее время это обычная практика. Благодаря новым технологиям следователи порой раскрываю самые запутанные преступления из прошлого. С этим и может быть связано возвращение к делу 30-летней давности.

— Это объявление дали в надежде, что девочка жива. Возможно, сейчас взрослая женщина сможет узнать себя и правду о случившемся. Ведь тогда ее могли увезти под каким-то предлогом, скрыв от нее убийство родных, — рассказал источник.

Известно также, что девочку так и не признали погибшей: родные не подали для этого соответствующие документы. По некоторым данным, у пропавшей есть старший брат — в тот роковой день его не было дома. По предварительной информации, мужчина пытался самостоятельно искать сестру, но результата это не принесло.

ТЕПЕРЬ ИЩУТ 43-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ

Пропавшая — Зульпият Шиябдиновна Магомедова. Она родилась 5 января 1980 года. На единственном детском фото — стройная девочка с карими глазами и темными волосами. Если Зульпият осталась в живых, сейчас ей может быть 43 года.

АЛЛО!

Те, кто располагает информацией о местонахождении Зульпият Магомедовой или обстоятельствах ее исчезновения, на правах анонимности могут сообщить об этом в редакцию KP.RU по номеру 8 (921) 551-79-14. Вся информация будет передана следствию