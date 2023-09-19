Можно ли в Ростове-на-Дону купить квартиру в новостройке бизнес-класса за 2,6 млн рублей

Фото: пресс-служба ГК «МСК»

Последние два месяца ключевая ставка ЦБ РФ системно повышается. 21 июля она выросла до 8,5% годовых, а 15 августа — сразу до 12% годовых. Произошло ожидаемое повышение и 15 сентября – до 13%.

- На рынке недвижимости эти изменения неминуемо повлекут за собой рост ставок по ипотечным кредитам, а также приведет и к увеличению стоимости квадратного метра жилья, - комментируют в пресс-службе застройщика «МСК».

Несмотря на это, по словам представителя Московской Строительной Компании, цены на квартиры в новостройках от строительной компании в Ростове-на-Дону уже зафиксированы до конца месяца. Сейчас стоимость жилой недвижимости от одного из крупнейших застройщиков региона начинается от 2,6 млн руб. Наименьшая цена принадлежит лоту в ЖК «Акватория» по адресу: проспект Космонавтов, 1В.

Фото: пресс-служба ГК «МСК»

Среди особенностей жилого комплекса: бизнес-класс, виды на Северное водохранилище, соединенность двора с благоустроенным сквером на берегу, где появятся прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. Все это делает ЖК «Акватория» практически идеальным местом для жизни в Ростове-на-Дону.

До конца месяца при покупке квартиры в данном комплексе застройщик дарит предчистовую отделку. Это значит, что квартиру вы получите с выполненными разводкой электрики, стяжкой пола и штукатуркой стен. Все черновые работы берет на себя застройщик, оставляя при этом за покупателем свободу для творчества и дизайна интерьера.

Предложение на покупку по выгодным условиям действительно до 30 сентября 2023 года.

Фото: пресс-служба ГК «МСК»

Отметим, что всего в региональном портфеле группы компаний «МСК» 10 жилых комплексов на разных этапах строительства. Это свыше 15 000 квартир в разных районах города, поэтому вы всегда сможете подобрать себе нужные планировки и характеристики жилого комплекса.

НАША СПРАВКА

Узнать подробности условий покупки, записаться на просмотр и бесплатно забронировать квартиру можно по телефону официального офиса продаж ГК «МСК» в Ростове-на-Дону: + 7 (863) 309 34 96 или в Телеграм-канале.

Застройщик: ООО «СЗ МСК-ЮГ». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

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