«Главной задачей остается обеспечение ускоренного социально-экономического развития»: Александр Ищенко рассказал о работе нового созыва донского парламента

На выборах Председателя Законодательного Собрания региона абсолютным числом голосов депутаты поддержали Александра Валентиновича Ищенко. Фото: пресс-служба ЗС РО.

В донской столице состоялось первое заседание регионального парламента нового, седьмого, созыва. На нем были избраны Председатель Заксобрания, его заместители, а также утверждены составы комитетов. Рассказываем, как прошло заседание.

«РАБОТАТЬ НА ЗАЩИТУ И УКРЕПЛЕНИЕ СТРАНЫ»

Заседание донского парламента очередного созыва открыл и провел до момента избрания Председателя старейший по возрасту депутат Николай Беляев.

На должность спикера парламента Ростовской области выдвинули кандидатуры Алексея Мисана от КПРФ и Александра Ищенко от фракции «Единая Россия».

По результатам открытого голосования на выборах Председателя Законодательного Собрания региона абсолютным числом голосов депутаты поддержали Александра Валентиновича Ищенко.

Выступая перед парламентариями, он отметил, что на выборах в Законодательное Собрание избиратели оказали мощную поддержку кандидатам от партии «Единая Россия».

– Этот вывод не подвергается сомнению практически никем из участников избирательного процесса, кроме, естественно, тех, кто проиграл «Единой России». В этих условиях очевидно, что депутаты фракции «Единая Россия» будут приоритетно работать над реализацией своей предвыборной программы. Для этого у нас есть все возможности, ведь из 60 избранных депутатов 54 представляют нашу партию. Но это совсем не означает, что политическая работа донского парламента будет напоминать игру в одни ворота. При обсуждении и принятии решений обязательно должен вестись межфракционный диалог. Но учитывая, что в нынешнем составе сформированы только три фракции, считаю необходимым при Законодательном Собрании создать совет политических партий. На его площадке было бы возможно вести диалог с теми политическими силами, которые не имеют своих представителей в донском парламенте. Уверен, что наша работа должна дополняться мнением и позицией других политических партий, – подчеркнул спикер ЗС РО.

Александр Ищенко рассказал о задачах, которые предстоит решить депутатам. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Александр Ищенко поставил задачи, которые предстоит решать очередному созыву Законодательного Собрания.

– В первую очередь работать на единство, на защиту и укрепление нашей страны. Самым весомым вкладом здесь будет социально-экономическая и политическая стабильность в Ростовской области. Повестку работы Законодательного Собрания будет диктовать жизнь и наши избиратели. Очевидно, что главные приоритеты сохранятся. Это – задачи ускоренного социально-экономического развития Ростовской области, законодательное обеспечение модернизации инфраструктуры, образовательного комплекса, здравоохранения, в целом – социальной сферы, – сказал Александр Ищенко.

Новый созыв объединил 60 народных избранников.

Спикер Заксобрания подчеркнул, что работа донского парламента может и должна быть исключительно профессиональной.

- Тем более что депутатский состав Законодательного Собрания представляют профессионалы, обладающие высокой степенью компетенции в разных сферах экономической и социальной жизни. Уверен, что седьмой созыв Законодательного Собрания оправдает доверие избирателей, и в конструктивном диалоге с губернатором, правительством, вместе с жителями Ростовской области сделает максимум возможного для благополучия граждан и нашего родного донского края.

КТО ПРЕДСТАВИТ ДОНСКОЙ КРАЙ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Также сегодня депутаты одобрили внесенную фракцией «Единая Россия» кандидатуру на должность сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания Ростовской области в Совете Федерации. Сенатором вновь станет Ирина Рукавишникова.

Ирина Валерьевна представляла ЗС в Совете Федерации с сентября 2018 года, замещала там должность первого заместителя председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ее работа в верхней палате Федерального Собрания способствовала тому, что многие инициативы Ростовской области были реализованы на федеральном уровне и нашли отражение в законах и актах Правительства Российской Федерации.

Так, при ее участии федеральными законами стали инициативы донских парламентариев о бесплатном пребывании родителей в стационарах вместе с детьми-инвалидами независимо от возраста ребенка, а также праве родителей детей-инвалидов использовать 24 дополнительных выходных подряд.

Кроме этого, парламентарии утвердили новую структуру донского Заксобрани и избрали заместителей Председателя ЗС и председателей комитетов.

У спикера Законодательного Собрания в новом созыве будет пять заместителей.

Первым зампредседателя Заксобрания Ростовской области – председателем комитета по бюджету избран Андрей Владимирович Харченко.

Первым зампредседателя Заксобрания Ростовской области – председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, избран Сергей Александрович Михалев.

Зампредседателя ЗС Ростовской области – председателем комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку стал Александр Сергеевич Косачев.

Зампредседателя ЗС Ростовской области – председателем комитета по образованию, науке и культуре избрана Светлана Александровна Мананкина.

Зампредседателя ЗС Ростовской области – председателем комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям избран Вячеслав Николаевич Василенко.