Словно на машине времени: Какие парадные в XXI веке сохранили дух эпохи старого Ростова

Не во все парадные удалось попасть. Фото: Екатерина ПОПОВА

Осень – прекрасный повод для очередного фотосета в золотисто-багряных тонах. Только вместо банальных кадров на фоне постепенно увядающей природы, можно сделать загадочные снимки с ноткой аристократичности не абы где, а в старинных парадных Ростова.

В Ростове такие до сих пор сохранились в домах, ранее принадлежавшим знатным горожанам. Здесь можно найти и кованные лестницы, и оригинальные элементы декора, и своеобразную лепнину, и даже печь.

Мы прогулялись по центральным улицам города и нашли те самые подъезды, где каждая модница может устроить незабываемую фотосессию. Сразу скажем, что в некоторые парадные попасть тот еще квест.

СОЧЕТАНИЕ XX И XXI ВЕКОВ В ОДНОМ ПОДЪЕЗДЕ

Начнем, пожалуй, с самой дальней локации. Она располагается в Нахичевани на улице Советской, 20. Чтобы сюда попасть, надо выйти на остановке 13-я линия. И через минуту вы окажетесь на месте.

Парадная находится в доме Ерминии Жданко – сестры милосердия на корабле «Святой Анны».

В этом месте сочетаются сразу два столетия. Фото: Екатерина ПОПОВА

По словам местного экскурсовода, в 1910-е годы за этими дверьми проживала семья генерала Александра Жданко. У него была дочка Ерминия. Девочка была боевой и в свое время рвалась к отцу помогать оборонять Порт-Артур. Но ее не пустили, так как она была несовершеннолетняя.

А когда Ерминии исполнился 21 год, она решила отправиться к родным в Санкт-Петербург. И через сложную схему родственных связей узнала, что ее дальний родственник Георгий Брусилов решил пройти на корабле по северному морскому пути, по которому никто до него не проходил. Вот только в команде Брусилова были все кроме врача. Поэтому Ерминия напросилась на корабль сначала как пассажир, а потом стала главным врачом корабля на все время путешествия.

Сейчас в доме отважной девушки располагается почта. Как раз сюда нам и надо. Интерьер здесь очень необычный. Старинный потолок в небесно-белой гамме с лепниной прекрасно сосуществует с полками консерв, макарон, игрушек и газет. А еще с двумя кондиционерами и проводами. Вот такая вот коллаборация XX и XXI века получается.

Потолок можно долго разглядывать. Фото: Екатерина ПОПОВА

Если вы любитель чего-то эдакого, вам точно сюда. Фото в стиле «сочетаемо с несочетаемым» может эффектно выглядеть в ленте в социальных сетях. Главное – выбрать нужный ракурс.

К слову, прийти полюбоваться потолком или сделать фото на память можно в любой день, кроме воскресенья. Так как почта в этот день не работает.

ИЗЫСКАННЫЙ ИНТЕРЬЕР И МНОГО СВЕТА

Следующая фотозона находится в одном из дворов старого ростовского фонда на пересечении улиц Суворова и Чехова. Это здание бывшего городского биржевого сообщества.

Поднимаемся на второй этаж. И тут уже находится парочка роскошных фотозон с газетным столиком. Для фото в ныне популярном стиле «old money» самое оно. Но нам не сюда, а в зеленый зал, который как раз находится за этой фотозоной.

Одна из фотозон возле зеленого зала. Фото: Екатерина ПОПОВА

Здесь можно бесплатно отдохнуть и поработать. А еще сделать эффектные снимки. Особенно уютно тут будет в осенние деньки. Сам по себе зеленый зал можно рассматривать долго: высокие потолки, лепнина, роскошная люстра, камин. Но особый шарм залу придает изысканный интерьер. Плюс - здесь очень много света. Настоящий рай для эстетов и фотографов.

Старинные высокие белые двери тоже, как отдельный вид искусства. Душа так и просит сделать фото на каждом шагу.

Можно и картинами полюбоваться. Фото: Екатерина ПОПОВА

ФОТОЗОНА В СТОМАТОЛОГИИ

Если пройти ближе к Ворошиловскому проспекту, то можно забрести в еще одну парадную конца XIX века на Большой Садовой, 61.

Ранее это был доходный дом Хазизова. Сейчас же здесь на втором этаже располагается стоматологическая поликлиника. Поэтому перед тем, как устраивать здесь съемку, посмотрите режим работы стоматологии.

Эту лестницу удалось воссоздать по одному фрагменту. Фото: Екатерина ПОПОВА

Уже при входе словно на машине времени переносишься в далекое прошлое. На стенах отреставрированная лепнина. Справа в стене можно разглядеть старинные дверцы от печи.

А это чугунная дверь старинной печи. Фото: Екатерина ПОПОВА

А чугунная лестница, которая и ведет на второй этаж в стоматологию, была восстановлена лишь по одному сохранившемуся фрагменту. Ажурные рисунки на каждой ступеньке придают лестнице воздушность. Так что позируем и делаем фото.

БЕЗ ЭКСКУРСОВОДОВ НЕ ПОПАСТЬ

Но самая знаменитая парадная Ростова находится в «подъезде художников» на улице Пушкинской, 59.

С этим подъездом, по словам одного из местных краеведов, связана странная трагичная история. По преданию, у хозяина дома – купца Дедова, украли одного из сыновей, чтобы потом требовать выкуп. Пока отец пытался найти сына, ребенка закопали заживо, в результате чего он погиб. А жизнь купца и его семьи вскоре пошла под откос.

В подъезде сохранилась мраморная лестница. А на втором этаже на стенах нарисованы картины. И все это в сочетании с лепниной выглядит просто невероятно.

Вот только попасть в подъезд нам так и не удалось. Дверь закрыта на ключ. Не зря краевед предупреждал, что идти сюда нужно с экскурсоводами, у которых он есть.

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