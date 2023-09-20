Бабье лето в разгаре: климатолог рассказал, сколько продлится теплая погода в Ростовской области

Всю неделю в Ростовской области ожидается теплая погода. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области началось бабье лето. Об этом радио «КП – Ростов-на-Дону» рассказал климатолог, кандидат географических наук Александр Иошпа.

По словам собеседника, в течение недели ожидается +26 — +28 градусов. На юге столбик термометра может подняться до +30. По ночам снижение температуры будет ощутимым — от +12 до +15 градусов. Местами по региону могут пройти дожди, но серьезных осадков не ожидается.

Наслаждаться теплой и солнечной погодой дончане смогут до 27 сентября. С этого дня начнется похолодание.

— Подойдет холодный фронт, и погода начнется меняться — температура начнется постепенно опускаться. Периоды потепления возможны и позже, но они уже не будут такими длительными. Высокая температура точно не будет больше держаться семь — десять дней, — объясняет климатолог.

Напомним, бабьем летом называется возвращение теплой и сухой погоды после наступления осенних холодов. Ранее синоптики спрогнозировали, что такая погода установится в Ростовской области в конце сентября — начале октября. Александр Иошпа уточнил, что наступление бабьего лета не привязано к определенным датам и может варьироваться.

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