«Начала готовиться за месяц до экзамена, проходила по 100 вопросов в день»: Как ростовская школьница сдала ЕГЭ на 92 балла

Девушка из Ростова придумала жесткую методику, которая спасла ее от провала на экзамена.

Весна — самое нервное время для выпускников. Кажется, что выучить огромный объем материала за считанные недели нереально. Но ростовчанка Кристина Аверина доказала обратное. В прошлом году она выстроила четкую систему подготовки за 30 дней до экзаменов и набрала блестящие баллы. Выпускница рассказала «КП - Ростов-на-Дону» про свой способ успеха на ЕГЭ.

Школьная база решает все

Кристина сдавала четыре предмета: русский язык, базовую математику, обществознание и литературу. За точные науки девушка не переживала: она всегда хорошо училась, вовремя делала домашние задания и внимательно слушала учителей. База была отличной. А вот гуманитарные предметы пугали.

- В мае я вдруг осознала, что до часа икс остался ровно месяц, — вспоминает Кристина. — Математику я щелкала без проблем. А обществознание и литература требовали точных знаний. Нужно было помнить термины, цитаты из книг. Пришлось брать себя в руки и составлять план.

Но что делала Кристина весь год? Все то же, что и обычная школьница!

- Я готовила домашние задания, занималась спортом, читала книги. Я помнила о ЕГЭ и даже раз в месяц прорешивала вариант, не разбирая ошибок. Но при этом прекрасно понимала, что этого недостаточно. Причина моих проблем крылась во мне самой.

Метод ста вопросов

Ростовчанка не стала скачивать десятки сомнительных приложений. Она открыла популярный сайт для тестирования и придумала свой подход. Каждый день садилась за компьютер и прорешивала полноценные варианты. Так выявляла слабые места.

- Допустим, делала ошибку в задании по экономике или путала авторов стихов. Тогда я не просто смотрела правильный ответ, — делится секретом студентка, — а открывала банк заданий и выбирала сразу 20 или 30 таких же заданий на эту конкретную тему. И решала до тех пор, пока не понимала логику. В день выходило не меньше 100 пройденных вопросов.

Вчерашняя школьница уточняет: важно не просто «натаскать» себя на знакомые слова и фамилии авторов. Главное — запомнить и понять правило, чтобы потом уверенно его использовать.

Конспекты от руки

Если Кристина снова отвечала неправильно или затруднялась с выбором, она открывала теорию. Девушка досконально вчитывалась в правило, а затем обязательно записывала его ручкой в тетрадь.

- Мышечная память работает безотказно. Когда ты прописываешь сложный термин или дату три раза, это врезается в мозг. Я конспектировала все самые сложные моменты. К концу месяца у меня накопилась толстая тетрадь, до краев исписанная мелким почерком.

Жесткий режим дня

В мае Кристина отказалась от любых долгих прогулок и развлечений. Подъем в семь утра, легкий завтрак, школа и сразу за тесты. Ростовчанка делила день на блоки: два часа на обществознание, небольшой перерыв, потом два часа на литературу. Вечером повторяла свои же рукописные конспекты.

- Главное правило — убрать подальше телефон, — советует девушка. — Социальные сети съедают кучу времени. Я заходила в интернет только для поиска теории.

Реально ли успеть?

- Когда пришла на экзамен, все показалось мне знакомым. Задания не вызвали никаких вопросов. Поскольку прорешала сотни похожих тестов, то набила руку на скорость. Всю тестовую часть сделала буквально на автомате. Как итог — блестящие 92 баллов по обществознанию и 81 по литературе.

Опыт вчерашней школьницы доказывает: выучить предмет с нуля за 30 дней вряд ли выйдет. Но вот систематизировать базу и натаскать себя на формат экзамена — абсолютно реально. Для этого нужна только железная дисциплина.

В итоге Кристина получила заветные баллы, поступила куда хотела и доказала, что упорство побеждает любой стресс.

