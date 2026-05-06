О телефонных мошенниках, снижении преступности и помощи бойцам СВО: Прокурор Ростова-на-Дону стал гостем студии радио «КП»

Гостем студии радио "Комсомольская правда" (89,8 FM) стал прокурор города Ростова-на-Дону Валерий Поцелуйко. Поговорили о том, спокойнее ли в последние годы стало на улицах в плане безопасности. А также о роли надзорного ведомства в защите прав участников СВО. И что нужно знать родителям, чтобы не допустить вовлечение детей в преступные схемы.

10 тысяч преступлений остались нераскрытыми

- Валерий Валерьевич, спокойнее ли стало на улицах?

- В целом, обстановка остается стабильной. Отмечается общее снижение преступности, как в прошлом году, так и за три месяца текущего года, порядка 15%. Это общероссийские тенденции.

При этом безопасность обеспечивается в круглосуточном режиме, в том числе активно используются камеры видеонаблюдения. Так, статистика свидетельствует о сокращении уличной преступности на 18%, числа совершенных в общественных местах преступлений – на 27%. Заметно меньше стало грабежей, разбоев и случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Считаю, что Ростов остается городом, в котором чувствуешь себя уверенно и безопасно.

- А что касается профилактики преступности, что самое важное сегодня?

- Вопросы борьбы и профилактики – многогранны. И, конечно же, далеко не все проблемы решены. Научный факт, что преступность, как социальное явление нельзя полностью победить, но в наших силах контролировать ее уровень и минимизировать последствия. Прежде всего, за счет принципа неотвратимости наказания. И здесь есть, над чем работать. В прошлом году нераскрытыми в городе остались порядка 10 тысяч преступлений различной направленности – прежде всего, против собственности. Поэтому работа по повышению уровня безопасности граждан не останавливается и будет продолжена.

Как мошенники прокурору города звонили

- Почему кибермошенничество получило такое распространение?

- Мы живем в период, когда информационные технологии опережают по времени адаптацию к ним общества. И все без исключения в той или иной степени сталкиваются с ними. Получается совокупность факторов. С одной стороны – развитие технологий предоставляет злоумышленникам новые возможности для мошенничества: это и вредоносное программное обеспечение, и автоматизация процессов. А с другой – существует недостаточный уровень цифровой грамотности населения: не каждый обладает знаниями и навыками, как безопасно пользоваться интернетом либо цифровыми сервисами.

Кроме того, кибермошенники активно используют психологические манипуляции. Они создают иллюзию дефицита времени, изолируют жертву от стороннего влияния, требуя не обсуждать ситуацию с другими людьми. Выводят на эмоции, будь-то жадность, страх… В общем, заставляют действовать потерпевших импульсивно и необдуманно.

- И примеров тому за последнее время масса...

- Из последних. Заманивают людей предложением игры на бирже и гарантией 100% заработка. При этом пользуются поддельными сайтами, которые выглядят, как реальные биржи. В апреле одного из жителей нашего города таким образом обманули на 400 тысяч рублей. Причем в течение месяца, создавалась иллюзия его игры на бирже.

Другой очень схожий способ мошенничества – «инвестирование». Когда мошенники, представляясь представителями какой-либо крупной и всем известной организации, убеждают жертву инвестировать в различные крупные объекты, чтобы получать от этого пассивный постоянный доход. К сожалению, итог такой же, как и в первом случае.

- Есть еще звонки с предложением получить или продлить какой-либо документ!

- Это так называемая электронная верификация, когда вам звонят и говорят, что нужно продлить или обслуживание сим-карты, или медицинского полиса. И мне звонили. На рабочий телефон, пытаясь убедить, что якобы возникла необходимость смены номера…

В ходе подобного разговора, цель злоумышленников - сообщить им код-пароль, который придет на мобильный. Таким образом они получают доступ либо к кабинету на портале «Госуслуги» и оттуда черпают необходимую информацию для своих дальнейших действий, в том числе для оформления кредитов. Либо заходят в онлайн приложение банка и получают доступ к деньгам.

Еще одним распространенным способом мошенничества является обман под предлогом якобы противодействия мошенникам. Тогда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или сотрудниками безопасности банка и сообщают о якобы подозрительных транзакциях или запросах по расчетным счетам жертв. Они убеждают перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

- Давайте приведем пример.

- В апреле было возбуждено уголовное дело. Воздействие злоумышленников на потерпевшего началось в феврале и закончилось в начале марта. В течение этого периода его пугали и обманывали. Сначала сказали, что пришла на почту посылка, якобы из органа соцзащиты. Попросили сообщить код из смс. Таким образом получили доступ к его личному кабинету на «Госуслугах». Далее похитили 400 тысяч рублей и заставили взять кредит на сумму в 1,6 млн рублей. Таким образом, за неполный месяц потерял два миллиона.

Более 390 исковых заявлений в защиту

- Что стоит знать, чтобы не стать жертвой преступника?

- Совет один: нужно просто класть трубку, не продолжать подобный разговор. Сотрудники банков и правоохранительных органов не будут делать подобные звонки, просить перевести деньги на безопасный счет и так далее. Это мошенники. С ними не нужно разговаривать.

- А что касается тех, кто уже стал жертвой мошенников…

- Могу сказать, что органами прокуратуры уже сформирована положительная судебная практика взыскания с владельцев счетов, на которые потерпевшие под влиянием мошенников перечисляют деньги – сумме основательного обогащения. Так, например, только в прошлом году в суды предъявлено более 390 исковых заявлений в защиту социально уязвимой категории граждан – это несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды.

Важно знать, что право обращения в суд с требованием о возврате денежных сумм, перечисленных на указанные злоумышленниками счета, и о признании недействительным кредитного договора, заключенного под влиянием мошенников, имеет каждый человек.

При этом, по закону, в случае обращения в суд, именно ответчик, на счет которого были зачислены деньги, должен привести аргументы обоснованности их получения – что эти деньги не украдены, а законно получены.

Доверие спасет от беды

- За последний год появлялось много сообщений о вовлечении детей в совершение преступлений. Что нужно предпринимать, чтобы ребенок не стал их участником?

- В соответствие с законом, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления уже само по себе является преступлением. В прошлом году в Ростове возбуждено пять таких уголовных дел. И главный фактор защиты ребенка – это внимание взрослых. Как показывает практика, дети редко оказываются в криминальной ситуации спонтанно. Как правило, этому предшествуют изменения: либо замкнутость, либо новые сомнительные знакомства, резкая смена поведения, интерес к легким деньгам. Поэтому, первое, что нужно делать – быть в контакте со своим ребенком: знать, чем он живет, с кем общается и что его волнует.

Второй момент – цифровая среда. Сегодня значительная часть вовлечения происходит через интернет: игровые платформы, социальные сети, мессенджеры. Там могут предлагать подработку, которая на деле оказывается незаконной деятельностью. Важно не игнорировать этот пласт жизни ребенка: объяснять риски, обсуждать реальные случаи, формировать критическое мышление, но не запретами, а в ходе доверительного разговора.

И, наконец, третье – правовая грамотность. Многие подростки искренне не понимают, что за безобидное, как им кажется, поручение, может наступить уголовная ответственность. Например, за то, что их кто-то попросил, передать пакет, оформить банковскую карту, что-то покараулить и так далее. Задача школы и правоохранительных органов регулярно и доступно объяснять, где проходит граница закона и какие последствия могут наступить. Причем, разъяснять на понятных жизненных примерах, а не языком статей уголовного кодекса.

- Давайте, сразу и приведем такой пример.

- Эта история очень запомнилась и мне самому. Я тогда работал в прокуратуре Кировского района. Речь шла о круглой отличнице, которая шла на золотую медаль. Девочка из многодетной семьи, родители – предприниматели, обеспечивавшие детей всем необходимым. Ее вовлекли в распространении наркотиков. Я когда прочитал материалы дела – просто не поверил! Это не соответствовало ее образу жизни, уровню учебы, воспитанию. Однако, когда ознакомились с перепиской, стало понятно: она понимала, что делала. Спросили: зачем? Ответ: хотела стать независимой от родителей…

- Стремление, может быть и хорошее…

- Только реализовано было не верно. И это была большая трагедия: история закончилась приговором. Основа воспитания и профилактики – это все-таки семья! И здесь нельзя быть равнодушным.

О детских площадках и поддержке участников СВО

- Ростовчане жалуются, что состояние некоторых детских игровых площадок неудовлетворительное. Прокуратура города принимает участие в решении таких вопросов?

- Действительно, есть такая проблема на территории города. Но в Ростове расположено больше полутысячи детских муниципальных площадок. Плюс порядка ста - в ведении управляющих компаний, ТСЖ на придомовых территориях многоэтажек. И спектр нарушений достаточно велик, включая повреждение конструкций. Только в этом году прокурорами по итогам проверок внесены 24 представления о нарушениях, а в суды предъявлено 35 исковых заявлений. В отношении должностных лиц, которые ненадлежащим образом содержат детские площадки, возбуждено восемь дел об административно-правовых нарушениях.

К примеру, прокуратурой Железнодорожного района в прошлом году проведена проверка о причинении ребенку вреда в результате падения с качелей: во время катания оборвался трос держащий сидение качелей. В итоге девочку госпитализировали. Причиной падения явилось ненадлежащее состояние детского игрового комплекса. В итоге, детская площадка приведена в нормативное состояние. А в суд принято решение о взыскании компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей в пользу ребенка. К слову, в 2025-м по итогам прокурорского вмешательства выполнены работы по дооборудованию 73 площадок. В текущем – также запланировано финансирование на эти цели и будут доукомплектованы 122 площадки. Большая работа проводится, и она будет продолжена.

- А что касается вопросов защиты прав бойцов спецоперации?

- Вопросы поддержки и защиты прав участников СВО и членов их семей являются одним из приоритетных направлений нашей деятельности. По инициативе прокуратуры Ростова и городской думы, эти категории граждан освобождены от уплаты туристического налога, установлены льготы по земельному налогу. Пресекаются и факты необоснованных отказов в предоставлении предусмотренных законом выплат. Примеры нарушения прав фиксируются в различных сферах жизни.

Например, прокуратурой Ленинского района восстановлены трудовые права ветерана боевых действий и погашена задолженность перед ним по заработной плате в размере свыше 30 тысяч рублей. Установлено, что работодатель уклонялся от заключения с ним трудового договора. Не соблюдал сроки выплаты зарплаты, также окончательно не рассчитался с ним при увольнении.

Прокуратурой Ворошиловского района выявлены факты непринятия центром занятости должных мер по поиску подходящей работы для участников СВО. Это крайне важная и болезненная в последнее время тема.

Только после реагирования прокуратуры Кировского района супруге участника СВО осуществлена выплата начисленных сумм, причитавшихся бойцу и оставшихся неполученными в связи с его смертью.

К примеру, прокуратурой Железнодорожного района в действиях отделения судебных приставов выявлены факты незаконного обращения взыскания на деньги заявителя по ранее оконченному исполнительному производству.

С целью выявления проблем, требующих реагирования, нами продолжена практика выездных приемов участников СВО, в том числе и в медорганизациях, где военнослужащие проходят лечение. Все это – ежедневная конкретная работа.

Про взятки

- Какие значимые коррупционные преступления были выявлены за последний год, благодаря прокурорскому надзору?

- Это важное направление нашей работы. В прошлом году в Ростове было совершено свыше 500 различных преступлений коррупционной направленности, в том числе, 52 факта получения взятки, 65 фактов дачи взятки, либо посредничества. По находящимся в производстве следственных органов делам к ответственности привлекаются сотрудники правоохранительных органов – за получение вознаграждения в целях не привлечения граждан к установленной законом ответственности, а так же банкиры, адвокаты, дознаватели, работники госавтоинспекции, образования. По некоторым делам уже состоялись обвинительные приговоры.

Так, к уголовной ответственности привлечен свыше 60 лиц – за дачу сотрудникам правоохранительных органов, прежде всего это МВД, мелких взяток – за избежание привлечения их к административной ответственности за различные правонарушения. В том числе – в области безопасности дорожного движения. В итоге, указанные лица привлечены помимо административной ответственности, еще и к уголовной.

Также нами проводятся проверки соблюдения должностными лицами соблюдения установленных запретов, ограничений и обязанностей. В 70 случаях только прокуратурой Ростова в прошлом году установлены факты предоставления неполных и недостоверных сведений. Проверено трудоустройство бывших служащих, выявлен факт неуведомления по последнему месту службы, возникший в трудовых правоотношениях. Такая обязанность имеется у муниципального служащего – он должен в течение двух лет сообщать работодателю о приеме его на работу. Должностное юридическое лицо привлечено к административной ответственности.

Хочу подчеркнуть, что эффективность борьбы с коррупцией во многом зависит не только от работы правоохранительных органов, но и от активной гражданской позиции самих ростовчан. В этой связи призываю не оставаться равнодушными и сообщать о ставших им известными фактах коррупционных проявлений.

