«Мне 37 лет, и я никогда не была замужем»: Мама девочки-инвалида разочаровалась в мужчинах, а потом обрела любовь и сына

Юлия посвятила себя особенной дочери, а позже родила здорового сынишку. Фото: из архива героя публикации.

Юлия никогда не забудет испуг в глазах акушера, который принимал у нее роды. Он быстро закутал младенца в распашонку и ошарашил: «У вашего ребенка нет руки...». Позже врач сообщил, что у малышки подозрение на синдром Дауна и порок сердца. Так случилось, что особенная дочурка стала для матери одновременно и отрадой, и преградой на пути к личному счастью. До тех пор, пока она не встретила Александра.

Вика стала отличной няней для братика. Фото: из архива героя публикации.

Просыпалась и думала, что это кошмарный сон

Юлия выросла в Бишкеке, столице Киргизии. Трудилась закройщицей в ателье и неплохо зарабатывала. Девушка познакомилась с хорошим, как ей казалось, человеком и надеялась создать с ним крепкую семью. А вот матери ее избранник показался неблагонадежным...

Когда Юлия забеременела, врачи говорили, что с малышом все в порядке, анализы и результаты УЗИ были в норме. Однако ребенок появился на свет без руки и с генетическим заболеванием. Для Юлии это стало шоком. Как же так? Ей 24 года — молодая, сильная, здоровая. Первая беременность, хорошие прогнозы... Пытаясь утешить расстроенную пациентку, врач сказал, что «такие дети» могут себя обслуживать...

После выписки Юлия с гражданским мужем переехали жить к ее родителям. Молодая мама нуждалась в их помощи. Первое время женщина просыпалась по ночам и думала, что болезнь дочери - страшный сон. А когда понимала, что это реальность — горько плакала. С отцом ребенка отношения разладились, пара рассталась. Мама как-то упрекнула дочь: мол, зря та ее не послушала и выбрала такого непутевого спутника: «Теперь замуж никогда не выйдешь — так и будешь всю жизнь одна с больным ребенком!».

Юлия получала профессию учителя и устроилась работать в детский сад. Фото: из архива героя публикации.

Мама умерла от рака, отец — от сердечного приступа

Спустя полгода Юлия взяла себя в руки. Познакомилась в Интернете с родителями особенных детей и стала организовывать для ребятишек развивающие занятия. Тогда же решила получить профессию учителя начальных классов. Параллельно с учебой устроилась работать воспитателем в детский садик, благодаря этому туда приняли и дочь. Юлия уверена, что детям с синдромом Дауна надо проводить время в окружении здоровых сверстников, чтобы лучше развиваться.

Когда Вике исполнилось 10 лет, родителей Юли не стало. Сначала умерла от онкологии мама, а спустя полгода случился сердечный приступ у отца.

- Я осталась одна. Во время ковида единственным человеком, который поднес мне стакан воды, была моя дочь-инвалид, - вспоминает ростовчанка.

После смерти родителей Юлия решила переехать в Россию. Погостив неделю у своей подруги в Ростовской области она влюбилась в Донскую столицу.

- Мы с Викой гуляли по набережной, по улицам Пушкинской и Большой Садовой. Любовались купеческими особнячками, наслаждались теплом и солнцем — совсем как дома.

Женщина сняла недорогое жилье в Ростове, устроилась работать библиотекарем в школу, Вика же пошла туда учиться. Предметы девочка осваивала на дому, а уроки рисования, физкультуры и внеклассные мероприятия посещала вместе с другими детьми.

Слова матери о том, что Юлия никогда не выйдет замуж не выходили у женщины из головы. Фото: из архива героя публикации.

Знак свыше

Жизнь на новом месте налаживалась, но у Юли не выходили из головы слова матери - о том, что она никогда не выйдет замуж. Зимой на православной выставке женщина разговорилась с одной из сотрудниц храма.

- Грустно оттого, что вокруг мало хороших мужчин. Самые достойные сражаются за Родину, другие — духовно сильные — уходят от мирской жизни в монастыри. Мне 37 лет, и я никогда не была замужем, - призналась она.

Собеседница посоветовала заказать молебен Андрею Первозванному. Сказала, не пройдет и месяца — женщина получит знак свыше. И действительно, Юлия стала постоянно терять и находить сережки. То одна пропадет, то другая. В магазине, на работе, дома..

- Я поняла: серьги — символизируют пару. Значит, и мне надо возобновить поиски второй половинки.

Юлия вернулась на сайт знакомств, в котором разочаровалась когда-то: одни мужчины звали ее в любовницы, другие косо смотрели на больную дочь. В этот раз она начала переписываться с росгвардейцем по имени Александр, и он нравился ей все больше и больше.

- Сначала мы общались виртуально, а потом Саша пригласил меня на свидание.

Когда Александр вернулся из зоны спецоперации, влюбленные поженились. Фото: из архива героя публикации.

Две Виктории

Юлия и Александр встретились в кафе, рассказали друг другу о себе. Она сразу предупредила, что воспитывает особенного ребенка. Александр — что разведен и у него есть две дочери, старшую тоже зовут Вика. В следующий раз мужчина присоединился к Юлии и ее дочери на велосипедной прогулке.

- Когда Саша сказал, что хочет подписать контракт с минобороны РФ, я не стала его отговаривать. Понимала, что для него важно выполнить долг перед Родиной.

Перед тем, как отправиться в зону спецоперации, мужчина сделал возлюбленной предложение. Однако Юлия не стала торопиться с ответом - решила дождаться Александра, чтобы их решение было взвешенным.

- Пока он служил, мы продолжали общаться на расстоянии и узнавать друг друга. А когда вернулся — поженились. На церемонию позвали самых близких людей, дочери Александра хорошо поладили с Викой.

Мечта супругов о сыне сбылась! Фото: из архива героя публикации.

Лучшая няня

Супруги купили жилье в ипотеку, прошли испытание ремонтом и задумались о детях. Рассудили так: Бог даст - хорошо, нет — будут заботиться о трех своих девочках. А поскольку очень хотели мальчика — то, следуя народной примете, держали под кроватью ножи.

- Когда я узнала, что беременна, мне стало... страшно! Синдрома Дауна я уже не боялась, но опасалась, что у ребенка возникнут другие заболевания или у меня самой начнутся проблемы со здоровьем — мне ведь было уже 38 лет. Зато муж был рад, поддерживал меня и успокаивал: говорил, что вместе мы со всем справимся.

За две недели до родов Юлию госпитализировали — во время обследования у нее обнаружили гестационный сахарный диабет, поэтому она должна была находиться под медицинским наблюдением.

- Муж и дочь остались вдвоем и налаживали отношения. 12 февраля у нас родился сын - Демьян. Вика - чудесная няня: кормит брата из бутылочки, надевает ему носочки, показывает игрушки, поет песенки и ждет, когда он начнет ходить и разговаривать. Демьян развивается, растет, радует нас своей улыбкой — мы постараемся воспитать его отзывчивым, добрым и надежным мужчиной — таким же, как папа.

Малыш Демьян родился в феврале. Фото: из архива героя публикации..

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«На лице врача появился испуг»: Ростовчанке предложили избавиться от ребенка с расщепленным позвоночником на седьмом месяце