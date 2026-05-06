Переживал за сына: Водитель автобуса из Новочеркасска, перевозивший школьную команду, рассказал, почему потерял управление

Машину стало выносить на встречку, а там ехали грузовики.

22 апреля учитель из Новочеркасска Николай Антонов, сопровождавший школьный отряд юнармейцев, спас пассажиров автобуса, когда водителю стало плохо. Транспорт, рассчитанный на 21 пассажира, стало выносить на встречку, где уже неслись грузовики – трагедия казалась неминуемой. Но педагог вовремя перехватил управление – ДТП удалось избежать. Теперь свою версию случившегося рассказал сам шофер. Выяснилось, что причиной резкого ухудшения самочувствия стали переживания за полуторагодовалого сына, к которому ехала «скорая».

«Ребенок плакал и не мог успокоиться»

В автотранспортном предприятии «КП – Ростов-на-Дону» сообщили, что проводят внутреннюю проверку.

– Все наши водители регулярно проходят медосмотры, а также проверки самочувствия перед сменой. И утром у этого сотрудника не было проблем, – пояснил директор АТП Александр Сага. – Но случилась серьезная беда, о которой он узнал за несколько минут до нештатной ситуации.

31-летний шофер Нурик (мужчина попросил не называть фамилию - прим. ред.) рассказал о ситуации подробнее.

В городском автобусе ехала школьная команда из десяти человек и другие пассажиры.

– В тот день я уходил на работу с неспокойным сердцем. Полуторагодовалый сын сильно плакал и не мог успокоиться, – вспоминает мужчина. – Спустя время на остановке созвонился с женой, и она сказала, что ребенок задыхается и синеет.

Нурик сказал супруге срочно вызывать «скорую», а сам продолжил рейс. Через несколько остановок снова набрал – жена не ответила.

– Решил доехать до конца маршрута и попросить помощи у сменщика, но не успел.

Голова закружилась, давление подскочило

Водитель вспоминает, как во время движения по эстакаде у него закружилась голова, появилась слабость. Нурик понял, что не может удержать руль: автобус повело, он стал выезжать на встречную полосу.

– Я не терял сознание, но и не мог удержать руль. Тут меня стал звать мужчина, стоявший в салоне. Он схватился за руль и начал выворачивать на нашу полосу, а я как мог жал на тормоз. Очень хочу найти этого человека, лично сказать ему спасибо и пожать руку.

У водителя закружилась голова, появилась слабость, и он не смог удержать руль.

Когда автобус остановился, пассажиры вызвали скорую помощь. Фельдшер измерил давление пациента.

– Верхнее оказалось почти 210 мм ртутного столба при обычных для меня 120–130. Медик дал мне таблетку. От госпитализации я отказался — нужно было спешить к жене и сыну. К этому времени как раз приехал мой брат. Он сел за руль автобуса, и мы доехали до АТП, где я пересел в свою машину и сразу помчался домой. Там никого не было, только лежал забытый женой телефон.

Монетка застряла в горле

Через знакомых Нурик узнал, куда увезли малыша. Сначала ребенка доставили в местную больницу, а затем перевезли в Ростов.

– Оказалось, сын проглотил десятирублевую монету, которую я накануне выложил дома из кармана и забыл спрятать. Как объяснили доктора, монета частично перекрыла ему дыхание. Врачам удалось протолкнуть ее в пищевод, и она вышла естественным путем. Уже на следующий день я забрал жену и сына домой. Сейчас с ребенком все хорошо.

Малыша на "скорой" увезли в местную больницу, потом доставили в Ростов.

«Обидно, что люди пишут ерунду»

Водитель сейчас отстранен от работы на время проверки. Мужчина обходит врачей, чтобы доказать свою профпригодность.

– Я уже 22 года живу в Новочеркасске. Пришел на это предприятие еще девять лет назад, делал только двухлетний перерыв на заработки в северных регионах. На здоровье не жалуюсь, даже бегаю пару раз в неделю, чтобы не было болячек от сидячей работы. Обследования прохожу регулярно. И такое случилось впервые – из-за стресса. Я ведь не знал, что с моим ребенком, жив ли он. Видел комментарии в соцсетях про то, что у меня эпилепсия или я был под действием каких-то веществ. Все это неправда! Обидно, что люди пишут ерунду, даже не зная, как все было на самом деле.

Пассажиров подобрал следующий автобус.

«Как бы я смотрел в глаза родителям?»

Сам учитель Николай Антонов, который предотвратил трагедию, героем себя не считает. В беседе с «КП — Ростов-на-Дону» педагог поделился: он всегда стоит рядом с водителем, когда едет куда-то по городу с учениками, – это его правило. Когда автобус начал вилять, он действовал на автомате.

– Я отвечал за детей. Если бы что-то случилось – как бы смотрел в глаза их родителям? Но не совершил ничего сверхъестественного, просто вовремя среагировал.

Николая Евгеньевича отметили в администрации.

В школе о поступке учителя узнали от радостных учеников. Николай даже супруге ничего не рассказал – она прочитала обо всем в соцсетях. А теперь и водитель Нурик ищет встречи с педагогом, чтобы лично его поблагодарить.

