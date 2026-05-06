«Никогда не отказываю»: Родители Анны Цомартовой помогают искать девочку из Туапсе, которую не смогли найти после атаки БПЛА

Анна Цомартова пропала в Дагестане в феврале 2024 года. Фото: из архива семьи.

Для ростовчан Дианы и Николая Цомартовых время остановилось 10 февраля 2024 года. В тот день пропала их старшая дочь, студентка университета МВД и талантливая спортсменка Анна.

Канал о поисках дочери стал поддержкой и для других

Напомним, Анна Цомартова участвовала в соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске. После боя она отправилась на прогулку к морскому побережью.

Девушка попала в объектив камеры наблюдения около 18:00. На кадрах видно, что она находилась на пирсе на территории ведомственного санатория. Когда улице стемнело, запись стала неразборчивой. В тот день в гостиницу ростовчанка так и не вернулась.

Поиски Анны быстро вышли за пределы страны. Сегодня она находится в международном розыске, ее данные размещены в базе Интерпола. Семья рассматривает самые разные версии — вплоть до похищения или вербовки, а запросы о ее местонахождении направлены в ОАЭ и Турцию.

Камеры сняли, как Анна гуляет по пирсу ведомтсвенного санатория. Фото: из архива семьи.

Чтобы найти хоть какую-то зацепку, родители создали в мессенджерах каналы о поисках дочери. Мать попавшей постоянно на связи с подписчиками. Но этот ресурс стал не только инструментом поиска, но и поддержкой для других.

Загадочные следы в лесу

Недавно к Цомартовым обратилась за помощью семья из Туапсе. Там при загадочных и трагических обстоятельствах исчезла 14-летняя школьница. В ночь на 16 апреля в дом ее семьи попал дрон, после чего произошел пожар. Предположительно, девочка в это время была в помещении, однако ее останки так и не нашли. Об этом сообщала «КП — Кубань».

Следователи официально назвали девочку погибшей. Родители же школьницы предположили, что она могла убежать и после получения травмы, потеряв ориентацию. Позже появились сообщения, что в лесу найден след босой детской ноги, а во время поисков тепловизоры якобы фиксировали какое-то движение.

Волонтеры из Туапсе утверждали, что находили в горах следы босых детских ног. Фото: личный архив.

Диана Цомартова, как никто понимающая, что такое неизвестность, сразу разместила ориентировку с приметами девочки в канале о поиске Анны.

— Если кому-то нужна помощь, например сбор на лечение ребенка, я никогда не отказываю в репосте. Если могу помочь — сделаю это, — говорит Диана.

