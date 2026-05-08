Женщины в черном несли портреты своих солдат, многие плакали: Как на Дону проходил первый в истории Бессмертный полк

Так в 1981 году проходил первый Бессмертный полк в России. Фото: «Тацинский историко-краеведческий музей»

Перед глазами 90-летней Юлии Синельниковой до сих пор стоит картина из детства - немцы подгоняют к яме самосвал и сбрасывают тела наших солдат: в телогрейках, босиком. Следом подъезжает еще один грузовик с погибшими... Много лет спустя из этих воспоминаний родилась идея Бессмертного полка. Мало кто знает, что впервые он прошел в 1981 году в станице Тацинской.

В ряды «Бессмертного полка» встали сотни тысяч людей по всей стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ждали и не дождались

Юлия Синельникова застала войну пятилетней девочкой в родном Пролетарском районе. Немецко-фашисткие захватчики выгнали семью в сарай, а сами расположились в доме с печкой. Было голодно и холодно. Мама, бабушка и Юля с братом спали вчетвером на одной кровати, в валенках, одежде, под несколькими одеялами. Отец воевал на фронте.

- Однажды мы с братом увидели на улице грузовик, который сбрасывал тела наших солдат в канаву. Мы в ужасе прибежали домой и рассказали об этом маме, но она зашикала на нас и велела никому ничего не рассказывать, - вспоминает ростовчанка.

Позже Юлия Григорьевна часто вспоминала о тех безымянных героях. Ведь каждый был чьим-то сыном, мужем, братом… Каждого из них ждали и не дождались. Эти мысли и привели женщину к идее Бессмертного полка, хотя тогда у него не было такого названия.

Юлия Синельникова связала свою жизнь с культурой и стала известным режиссером-постановщиком. Выпускница ГИТИСа организовывала праздники к годовщинам Ростова, придумала знаменитый фестиваль «Шолоховская весна», устраивала Дни Шотландии, Франции, Югославии...

- В 1981 году меня вызвали в обком партии и сказали, что надо организовать праздник к 100-летию станицы Тацинской. Я стала отнекиваться, потому что вымоталась, устраивая День города в Ростове. Но мне дали понять, что отказаться нельзя: Тацинский район — это то место, где Сталин сражался с Гитлером, - вспоминает Юлия Григорьевна.

Участники праздника изображали знаменитый монумент. Фото: «Тацинский историко-краеведческий музей»

«Огненный ад на земле»

Ростовчанка отправилась в Тацинку. По приезде кто-то из чиновников сказал, что в музее ее ждет редкий интересный материал — статья из немецкой газеты с воспоминаниями фашистского летчика о битве, которая развернулсь в этих краях в 1942 году. Речь шла о знаменитом рейде танкового корпуса генерала-майора Василия Баданова. По приказу Сталина он должен был уничтожить немецкий аэродром, который базировался в Тацинке и снабжал окруженную в Сталинграде 6-ю армию Паулюса.

24 декабря советские танки въехали в оккупированную немцами Тацинку.

- Дорогу к немецкому аэродрому нашим бойцам показали местные мальчишки, подростки, которым не было и четырнадцати, - рассказала Юлия Григорьевна.

Ворвавшись на взлетно-посадочные полосы, советские танки стреляли по вражеским самолетам, таранили их и сами загорались. Летчики лихорадочно прыгали в кабины и взлетали, но самолеты сталкивались в воздухе. Немецкий пилот описывал эти события как «огненный ад на земле». По некоторым данным, в тот день фашисты потеряли на аэродроме около 70 самолетов.

Храбрых пионеров-проводников - Гришу Волкова и Федю Игнатенко — немцы успели расстрелять. Местные жители установили им памятник.

Танковую колонну создали из грузовиков. Фото: «Тацинский историко-краеведческий музей»

Не вернулись 2 тысячи 227 человек

Юлия Григорьевна прониклась героизмом события и, забыв про усталость, начала писать сценарий праздника. В нем были и прерванная мирная жизнь, и танковые колонны, и День Победы и... погибшие герои.

- В Тацинском военкомате мне сказали, что с войны не вернулись 2 227 жителей. Я подумала: пусть они побудут с нами - хотя бы в портретах, которые пронесут их родные.

Собрать людей оказалось сложно: одни не могли приехать издалека, другие стеснялись появляться на публике. Но многие откликнулись и стали готовить увеличенные снимки фронтовиков.

Для праздника десять грузовиков превратили в танки - «переобули» в гусеницы и смастерили башни. А с помощью старых вагонов соорудили подобие железнодорожной станции, где местные жители встречали своих победителей. Но самой пронзительной была сцена с портретами погибших — прообраз знаменитого Бессмертного полка.

После матерей и вдов с портретами солдат по площади прошли женщины с колясками. Фото: «Тацинский историко-краеведческий музей»

Когда на площади показались женщины в черном – матери и вдовы – с портретами своих солдат — многие плакали. А за ними вышли мамы с малышами в колясках: страна, за которую отдали свои жизни герои, продолжала жить.

В историко-краеведческом музее Тацинки бережно хранят альбомы с фотографиями того знаменательного праздника. Спустя четыре года, на праздновании 40-летия Победы, жители повторили сцены полюбившегося сценария и матери вновь пронесли по площади портреты своих сыновей.

Позже об идее «Бессмертного полка» забыли, а в 2012 году он стал общероссийским. Последние несколько лет по соображениям безопасности акция сменила массовый формат на камерный — ростовчане размещают портреты своих героев в социальных сетях, на машинах, в подъездах, в учебных заведениях, на работе, в окнах домов... Традиция продолжает жить, а вместе с ней и память о тех, кто не вернулся.

В этом году каждый проводит акцию дома, на работе, в учебном заведении, в соцсетях. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

