День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2026: программа праздника, расписание мероприятий

По маршруту № 1 проедет "Трамвай Победы".

День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2026 пройдет насыщенно: по информации городских властей, запланированы десятки мероприятий. Всего к празднику приурочено более 300 локальных мероприятий. Это концерты, экскурсии, выставки, уроки мужества и спортивные турниры. Рассказываем о самых ярких событиях.

Расписание мероприятий перед Днем Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2026

До 9 мая пройдет шестой общегородской поэтический марафон «Поэзия войны» от Ростовской-на-Дону городской библиотечной системы. Любой желающий может выбрать стихотворение о войне, прочитать его вслух, сделать фото с фирменным флажком – финал марафона состоится 9 мая в парке имени 1 Мая.

8 мая в Донской публичной библиотеке открывается фотопроект «Мариуполь – город воинской славы». Экспозиция объединяет 20 кадров времен Великой Отечественной войны и 20 фотографий СВО 2022–2024 годов.

Также в преддверии праздника на улице Пушкинской возле библиотеки открылась фотовыставка «Родина, которую мы защищаем». Экспозицию организовали под открытым небом для того, чтобы каждый прохожий мог остановиться и задуматься.

8 мая в музее истории Ростова открывается выставка «Ради мирного неба над головой» (будет работать до 14 июня). Среди экспонатов – предметы из коллекции музея, а также областного музея краеведения и музея лицея №51.

8 мая в театре Горького запланирован гала-концерт хорового фестиваля.

До 8 мая включительно в Аксайском военно-историческом музее идут спортивные игры «Зарница».

8 мая в городском парке Аксая музей покажет интерактивную программу «Военно-фронтовой быт» – о роли простых предметов экипировки солдат в успехе сражений.

В историческом парке «Россия – моя история» 8 мая выступят творческие коллективы Южной таможенной академии с праздничным концертом, а 8 и 9 апреля посетителям представят мультимедийные экспозиции: «Женское лицо Победы Дона», «Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны» и «Незамеченные».

Программа праздника на День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2026

9 мая сотрудники Музея истории города Ростова-на-Дону проведут пешеходные экскурсии по маршруту «Дорогами Победы». Старт – от центрального входа в парк имени Горького (ориентир – красные информационные баннеры) в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 и 13:30. Продолжительность – 1 час 10 минут. Предварительная запись возможна по телефону 8-903-434-09-44.

В историческом парке «Россия – моя история» 9 мая при поддержке Национального центра «Россия» откроется выставка «День Победы» с мастер-классами, выставкой военного оружия и патриотическими кинопоказами.

С 11:00 до 13:00 муниципальный казачий ансамбль «Ростов-Дон» исполнит песни военных лет с импровизированной сцены – легендарной «полуторки». Военный автомобиль будет передвигаться по улице Большой Садовой от Театральной площади до проспекта Буденновского с остановками.

С 13:00 до 17:00 по улицам города проедет «Трамвай Победы» (маршрут № 1). На открытой платформе выступят солисты и творческие коллективы – прозвучат песни военных лет.

10 мая в 18:00 в ДК «Ростсельмаш» ансамбль песни и пляски донских казаков имени А. Квасова представит программу «На страже России». Прозвучат «Катюша», «Смуглянка», «Прощание славянки» и другие любимые песни.

Где возложить цветы в День победы

В парке имени Фрунзе на площади Карла Маркса находится мемориальный комплекс с Вечным огнем. Авторы проекта – скульпторы Симоненко, Мирзоев, Васильев. Мемориал был открыт в 1969 году.

На Театральной площади – мемориал воинам-освободителям. В центре – 70,6-метровая стела, увенчанная скульптурой богини победы Ники. На стеле – орден Отечественной войны I степени, которым награжден город. Комплекс дополняет звонница с 12 колоколами и горельефами, а к фонтану спускаются террасы-амфитеатр. Авторы – Рукавишников, Филиппов, Миловидов. Построен в 1983 году.

В Змиевской балке – мемориал памяти жертв фашизма, одно из крупнейших захоронений в России. С 1941 по 1943 год здесь расстреляли 27 тысяч мирных жителей и военнопленных. В составе комплекса – скульптурная композиция «Жертвы расстрела», Вечный огонь, пантеон с Траурным залом, где открыта музейная экспозиция. Авторы – Аведиков, Лапко, Мурадян. Возведен в мае 1975 года.

В парке «70-летия Победы» в Суворовском в праздник откроют памятник «Во имя жизни».

Полную программу мероприятий ко Дню Победы можно посмотреть на сайтах культурных учреждений и администраций муниципалитетов.

