«Я платить не обязан!»: 63-летний ростовчанин отправился в колонию из-за спора об оплате ЖКХ

В болшой семье, проживающей в частном секторе, из-за коммунальных счетов возник разлад. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Первомайском районе Ростова из-за счетов об оплате коммунальных услуг в семье произошел конфликт, который едва не обернулся трагедией. Как потом расскажет один из родственников, после смерти пожилых собственников в наследство детям достался дом с участком.

Просили разделись расходы

Со временем, чтобы не было тесно, на территории возвели второе здание. В одном коттедже обосновался 63-летний Александр Николаевич вместе с супругой и ее взрослым племянником Игорем, а в соседнем — еще один родственник со своей семьей. Многие годы люди жили мирно, пока однажды не произошел конфликт из-за счетов за коммуналку.

В тот вечер Александр Николаевич отдыхал в кресле у телевизора. Но его покой нарушил пришедший с работы племянник, который вместе с братом уже год сам оплачивал коммунальные услуги. Игорь намекнул, что пора и старшему поколению разделить эти расходы.

Напавший сам вызвал полицию.

«По статусу положены льготы»

Ответ пенсионера был резким: мол, я человек заслуженный, масса грамот с завода:

- Мне по статусу и по возрасту положены льготы, а значит — платить не обязан, - начал уверять он родственников.

Слово за слово - спор перерос в потасовку. Когда аргументы закончились, племянник, не выдержав провокаций, отвесил родственнику пощечину. В ответ Александр Николаевич схватил нож и напал на молодого родственника.

Испуганный Игорь попытался спастись бегом, но дядя, несмотря на возраст, быстро его догнал и снова ударил. Остановить агрессора смогла только его жена. После этого мужчина понял, что натворил, вызвал скорую помощь и обратился в полицию.

Напавшего приговорили к реальному сроку.

Что решил суд

Как следует из материалов, опубликованных на сайте Первомайского районного суда Ростова, в отношении напавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На оглашение приговора пришел и племянник, который к тому моменту выздоровел. Он сказал, что простил вспыльчивого дядю, и попросил судью не наказывать его строго.

В суде вину ростовчанина признали. Его приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

