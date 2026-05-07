Тайна Черкасского клада: В Ростовской области археологи нашли ценности, о которых больше ста лет ходили легенды

Три бронзовых таза и миска

В станице Старочеркасской археологи нашли то, о чем местные жители рассказывали больше ста лет. Три бронзовых таза и почти килограмм серебра — такой «улов» достался ученым на дне пятиметрового колодца. Но кто спрятал сокровища и почему их просто не вывезли? Ответы «КП-Ростов-на-Дону» нашла у донского краеведа Галины Остапенко.

Слух, который оказался правдой

Любой житель Старочеркасской скажет: земля здесь буквально дышит историей. Бывшая столица донского казачества хранит тайны в каждом углу. Но одно из преданий было особенно популярным. Мол, жила тут когда-то казачка Мартынова. А когда в Гражданскую пришли «красные», не захотела отдавать добро чужакам. Собрала самое ценное — и в колодец.

— И вот, представьте, больше века об этом говорили, но никто не решался копать, — говорит Галина Даниловна. — А сейчас, во время раскопок на территории «Черкасского городка», на глубине пять метров нашли три больших бронзовых таза и миску. Предварительно — серебряную. Весит больше килограмма!

Находка вызвала ажиотаж. Но археологов заинтересовало не столько серебро, сколько правда о роде Мартыновых.

Малолетний мальчик Мартин

Чтобы понять, кто такая казачка Мартынова, пришлось перелистать историю лет на триста назад. Оказалось, ее предок был человеком, попавшим на Дон не по своей воле.

— Старшинско-дворянский род Мартыновых принадлежал к известным казачьим родам. Основателем был малолетний мальчик Мартин. Его взяли в плен во время Северной войны со шведами. Пленника привез в Калитвенскую станицу казак Василий Ерохин. Мальчику было всего 12 лет. Он родился где-то под Ревелем (нынешним Таллинном, - прим.ред.) и помнил, что у его отца была прислуга, а сам он был человеком судейским — «чинил суд и взыскание наказания».

Мальчика крестили по православному обряду, и по крестному отцу он стал Мартыном Васильевичем Васильевым. А фамилию дало имя. Как у Ефремовых: Ефрем Петров дал начало роду. Так и здесь — Мартын Васильев стал Мартыновым.

К какому этносу принадлежал этот таинственный мальчик? Историки только разводят руками. Эстонец? Немец? Латыш? Время стерло границы.

Дом был одним из лучших

Мартын быстро освоился на Дону. Переехал в Черкасск (Старочеркасскую), женился на дочери дьяка — и пошло-поехало. Из троих его сыновей нас больше всего интересует Дмитрий. Это он построил тот самый «дом, который был одним из лучших в Черкасске», возможно, еще при отце.

— Дмитрий 10 лет находился на военной службе, потом вернулся на Дон, — рассказывает Остапенко. — Целых 20 лет был непременным судьей в войсковом гражданском правительстве. Это был не просто зажиточный род — один из богатейших и знатных в XVIII–XIX веках.

Но главный подвиг Дмитрия Мартынова — это командировка в Петербург. Дело было серьезное: началось строительство крепостей Ростова и Азова, возникли споры за земли войска Донского.

— Вот он два года жил в Петербурге и привез на Дон карту! Карту земель войска Донского, утвержденную лично Екатериной II.

В фондах Старочеркасского музея до сих пор хранится портрет Дмитрия Мартынова. Он стоит с грамотой императрицы. Таким его и запомнили потомки.

Так кто же бросил тазы в колодец?

Вернемся к легенде. В доме, построенном еще Мартыном-пленником, спустя полтора столетия жила казачка из того же рода. Когда грянула революция, она не хотела отдавать ценности «красным». Собрала и выбросила в колодец. А сама, видимо, ушла или погибла. Больше ста лет эти тазы с миской лежали там, в темноте и воде. Ждали своего часа.

Теперь они наверняка станут музейными экспонатами.

