Устроил слежку в женском парике: Как наследника игорного бизнеса осудили через 20 лет после преступления

В Ростовской области в «нулевых» произошло громкое преступление: молодой наследник игорного бизнеса расстрелял конкурента — владельца казино. Убийство случилось летом 2004 года, однако окончательный приговор преступнику огласили только через 20 (!) лет.

Подожгли могилу и подняли аренду

Как следует из материалов уголовного дела, громкая криминальная история началась с расправы над владельцем ресторана и казино. Бизнесмен, отец двоих детей — сына и дочери - был застрелен в гостинице.

Для сына погибшего, которому на тот момент было 18 лет, мир рухнул: он считал, что за трагедией стоит конкурент его папы — хозяин другого популярного в те годы казино. И уверенность в этом только окрепла после цепочки странных событий.

Как потом расскажет на допросе Максим (имена изменены, - прим. ред.), через две недели после похорон кто-то поджег могилу его отца, затем резко и сразу на сто тысяч рублей подняли плату за помещение, в котором располагалось казино. Парень верил: все это указывает на то, что отца «убрал» конкурент.

Маскарад на стройке

Видимо, тогда он и решил убить того, кого винил во всех своих бедах. К подготовке подошел тщательно. Первым делом по объявлению в газете купил подержанный мотоцикл. Потом раздобыл оружие — как позже утверждал сам Максим, пистолет с глушителем он якобы случайно нашел на чердаке собственного дома.

Чтобы его не узнали, разыграл спектакль с переодеванием: приобрел мотошлем, а у знакомой девушки выпросил светлый женский парик с длинными локонами. И дальше несколько дней колесил по городу на байке в образе блондинки, следя за своей жертвой.

И вот настал час икс: наследник занял позицию у площадки, где строился торговый центр. Дело в том, что Валерий приезжал сюда чуть ли не каждый день: в его бизнес-интересы входила не только «игорка», мужчине принадлежал и будущий ТЦ. Неудивительно, что он стремился контролировать работы лично.

Вот и тот вечер не стал исключением. Максим сразу заметил цель, но Валерий был не один, а с прорабом. Это не остановило мстителя. На своем байке он залетел на стройплощадку и открыл огонь. Прораб скончался на месте. Валерий получил тяжелейшие ранения и умер в больнице. Сам преступник сразу после произошедшего выбросил парик, перчатки и шлем.

— В тот вечер я вернулся домой, ни с кем не общался, пил коньяк и пытался снять стресс, — скажет он позже на допросе.

Суд через 20 лет

Через неделю его задержали. В отношении дончанина завели дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Следствие шло год, который Максим провел в СИЗО. Первый суд состоялся в 2005 году. Наследник бизнеса выбрал, чтобы его судили присяжные. На заседании он заявил, что на него оказали давление и он себя оговорил. Его оправдали.

Однако прокуратура не сдалась. Приговор отменяли, дело пересматривали, а в 2010 году, перед очередным процессом, Максим просто исчез. За эти годы наука шагнула вперед: эксперты установили по следам ДНК причастность беглеца к преступлению.

Как говорится в материалах, опубликованных на сайте Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, осенью 2025 года суд поставил точку в деле. Решение выносили без фигуранта — мужчина по-прежнему в розыске. Максима признали виновным и назначили 17 лет колонии строгого режима. Его отправят в тюрьму сразу после задержания.

