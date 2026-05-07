«Спасала любимого от болезни»: Супруги убеждали женщин поехать к чудо-целительнице, а потом жестоко убивали их на пустыре

Приговор по этому громкому делу суд вынес 2018 году. Семейная пара из Ростова — Надежда и Алексей — обещали двум знакомым женщинам познакомить их с целителями. Они знали, что несчастные переживают о близких и ради их спасения готовы воспользоваться даже магическими услугами. Под предлогом встречи со знахарем супруги привозили жертв в безлюдное место и жестоко убивали.

Обняла так, что задохнулся

В 2017 году у 38-летняя Надежда страдала от постоянных проблем с деньгами: она увязла в долгах по микрозаймам. Заработка семьи явно не хватало, чтобы вернуть все займы с процентами. Женщина трудилась продавщицей в продовольственном магазине, а ее муж Алексей перебивался шабашками.

Однажды Надежда разоткровенничалась с подвыпившим покупателем, пожаловалась на безденежье. Мужчина согласился помочь и одолжил ей 100 тысяч рублей на пару месяцев. Вскоре он потребовал деньги обратно - собирался поехать в отпуск в Крым. Однако продавщица смогла насобирать лишь половину.

— Отдай по-хорошему, — настойчиво повторял «кредитор», регулярно заглядывая в магазин.

В один из таких дней Надежда предложила мужчине выпить водки - в стакан с алкоголем она добавила снотворное. Когда мужчина заснул, грузная продавщица «обняла» его так, что тот задохнулся. Испугавшись, женщина позвала на помощь мужа. Он одолжил автомобиль у знакомого таксиста - тело вывезли и бросили на пустыре.

Поначалу Надежда переживала и каждый нервно ждала прихода полиции. Однако прошла неделя, вторая, третья, но за ней никто не являлся. Видимо, в этот момент она почувствовала свою безнаказанность. Вот только денег по-прежнему не хватало.

Следующая жертва - хозяйка магазина

Надежда располагала к себе людей, со многими находила общий язык и умела убеждать. Спустя некоторое время после убийства покупателя хозяйка магазина пожаловалась продавщице на свою беду. Зятя посадили за кражу, другой родственник пропал. Бизнесвумен места себе не находила от переживаний.

— Может, обратитесь к гадалке или знахарке? — предложила Надежда, в голове которой уже созрел хитрый план. — Я знаю одну, очень сильную. Всю правду вам расскажет. Но выполнить нужно определенные условия.

Легенда звучала так: предпринимательница должна забрать из дома все наличные деньги, правда тратить их якобы не придется. Она объясняла, что наличие при себе купюр необходимо, чтобы заглянуть в будущее.

— Посидите на деньгах, а потом их заберёте. Заплатите, сколько не жалко, зато на душе спокойно станет.

И женщина согласилась. Продавщица снова уговорила мужа взять машину у знакомого таксиста.

По версии следствия, супруги вывезли доверчивую женщину на пустырь за городом и задушили прямо в машине. После этого забрали 300 тысяч рублей и скрылись с места.

По идее, немалой суммы должно было хватить, чтобы закрыть все долги, но супруг Натальи пустился во все тяжкие. Как позже рассказывали знакомые семьи, он стащил все наличные, снял люкс в дорогой гостинице и спускал деньги на женщин, но не потратил все. После этого вернулся домой и стал просить прощения у Надежды. Разгорелся грандиозный скандал, но потом жена простила Алексея.

«Знахарка точно поможет!»

Спустя месяц у Надежды созрел очередной план, как избавиться от долгов. Случайно на глаза попалась бывшая одноклассница Мария — их дети тоже учились в одной школе. В разговоре Мария как-то обмолвилась, что пробует любые способы вылечить любимого мужа.

— Я знаю одну сильную знахарку, собирайте деньги, она точно поможет, — привычно принялась врать Наталья, а вечером велела мужу опять искать знакомого таксиста.

Через какое-то время Мария, заняв у друзей и родных 40 тысяч рублей, позвонила однокласснице и сказала, что нашла деньги. Уже вечером она пришла к Надежде домой, и все трое сели в машину.

Следователи установили, что Надежда и Алексей снова вывезли жертву в безлюдное место в другом районе и задушили. Тело убитой спрятали в камышах у водоема.

Когда Мария пропала, близкие тут же забили тревогу. В итоге знакомые Марии вспомнили, что она рассказывала про поездку к целителю с одноклассницей.

Вскоре в дом Надежды и Алексея постучали оперативники. Женщина сразу во всем созналась, а еще рыдала и просила прощения у родственников жертв.

Супругов признали виновными. Надежду приговорили к 18 годам колонии, Алексея - к 17 с половиной.