Украсил салон и надел гимнастерку: Как водитель из Ростовской области превратил рейсовый маршрут в «Бессмертный полк» на колесах

В обычном рейсовом автобусе «Стефанидинодар – Азов» теперь не протолкнуться от желающих прокатиться. Водитель Александр Девятил снова удивил земляков. К 9 Мая он превратил салон в передвижной «Бессмертный полк». Портреты родных-фронтовиков, георгиевские ленты, шары, а в планах – хор с баяном.

Четыре дня на подготовку

Александр Иванович трудится на маршруте 22 года. Украшать автобус к праздникам – его фишка. На Масленицу он рассекал в яркой рубахе и фуражке, угощал блинами. На Новый год наряжался Дедом Морозом, а на 23 Февраля сменил антураж на военную тематику. Но к 9 Мая подход особый.

– Украшать начал четыре дня назад: снаружи - наклейки, внутри - воздушные шары, – рассказывает Александр Иванович. – Жена Татьяна заказала все по интернету, а я сам клеил. Гимнастерку купили еще раньше, на 23 Февраля. Она же закачала на флешку песни военных лет: включаю и вижу, как люди тихонько подпевают. Еще заказал сыну установить в салоне маленький телевизор, чтобы показывать пассажирам любимый фильм «Офицеры». А самое главное – портреты наших фронтовиков.

На импровизированном стенде с обратной стороны кабины водителя – три фотографии. На пассажиров смотрят два дедушки супруги шофера Татьяны: Алексей Васильевич Шевченко – артиллерист, который дошел до Германии, и Иван Петрович Замай, заслуживший два ордена Красной Звезды. А еще родная тетя водителя, Серафима Никитична, – она была радисткой.

– Я не просто так повесил их фото. У нас есть их наградные документы, заметки в местных газетах, – подчеркивает шофер.

С песнями по маршруту

На 9 Мая у Александра Ивановича особый план. Он специально поменялся сменой, чтобы выйти на линию именно в праздник.

– Со мной из деревни поедет хор: шесть женщин будут петь и играть на баяне и в дороге, и на остановке в Азове – у памятника с Вечным огнем рядом с вокзалом. Приходите к 10:10 на небольшой импровизированный концерт послушать патриотические песни. Можно и по маршруту прокатиться, и спеть вместе с самодеятельными артистками.

За день водитель выполняет пять рейсов. Из Стефанидинодара выезжает в 6:45, 8:50, 11:10, 14:15 и в 17:40, а из Азова – в 8:00, 10:15, 13:50, 16:45 и 20:20. Остановка в 10:10 в Азове немножко продлится ради концерта.

Бородинский хлеб, шпроты, огурчики, сало

Жена Татьяна Алексеевна, как всегда, в тылу. Она уже готовит угощения пассажирам на 9 Мая: бородинский хлеб, шпроты, огурчики, сало.

– Это бесплатно! Не надо спрашивать, сколько это стоит! – напоминает водитель. – Просто нам с женой в радость дарить людям хорошее настроение. Еще в салоне будет алюминиевая кружка и фляжка для антуража как напоминание про фронтовые сто граммов в память о тех, кто не вернулся из боя.

Пассажиры уже привыкли к тому, что прочувствуют дух праздника во время рейса Александра Девятила.

- У сменщика порой спрашивают: «А где тот дядька, который музыку военную включает и гирлянду?», - смеется Александр Иванович. – А вчера мужчина, выходил на своей остановке и поблагодарил за поездку, и мне самому от этого радостно. Ведь жизнь легче не становится, денег не хватает, сердца у людей ожесточаются, и поэтому так важно не жалеть улыбнуться друг другу.

На прощание он попросил передать читателям «КП - Ростов-на-Дону»:

– Желаю всем здоровья, мирного неба над головой, лада в семье. И будьте к людям вокруг добрее и человечнее. С наступающим праздником Победы!

