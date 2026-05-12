«Бабкина» собака не нужна!»: В Ростове таксу заперли в ванной без еды и воды на девять дней после смерти ее хозяйки

После смерти хозяйки такса стала ненужна наследникам пенсионерки.

В Ростове-на-Дону волонтеры и врачи борются за жизнь двухлетнего пса. Родственники умершей пенсионерки на полторы недели оставили животное в запертой квартире без еды и воды. Об истощенном питомце вспомнили лишь тогда, когда пришло время справлять поминки.

Забытый за дверью

Для одинокой ростовчанки такса была единственным близким существом. Однако после смерти женщины ее любимец в одночасье превратился для наследников в досадное обременение. Когда тело хозяйки увезли в морг, квартиру опечатали, а пса решили оставить внутри.

Наследники переживали, что животное испортит что-то комнатах до момента раздела и продажи жилья. И придумали весьма жестокий способ защитить имущество — заперли собаку в тесной ванной комнате.

В клинике псу дали новое имя — Гарри Поттер.

В суматохе родственники не позаботились даже о том, чтобы оставить питомцу хотя бы миску корма. Люди уехали, бросив собаку в полной изоляции. О четвероногом узнике вспомнили лишь на девятый день, когда пришла пора поминать покойную и разбирать ее вещи.

Все это время такса находилась в темноте и тишине. Без грамма корма пес пытался выжить, слизывая конденсат с водопроводных труб. Когда дверь ванной наконец открыли, он был настолько слаб, что не мог подать голос.

«Заниматься собакой не будем»

Но везти умирающее животное к ветеринару люди не стали. Вместо этого начали искать тех, на кого можно переложить ответственность. В итоге нашли номер телефона основательницы приюта «Коттэдж» Алены Кравцовой.

— Они прямо заявили, что «бабкина» собака им не нужна: у них них нет на это ни времени, ни денег, ни желания, — рассказывают в приюте. — Сослались на аллергию и проживание в другом городе. Еще и сообщили нам, что мы – волонтеры – «обязаны» забрать пса.

Несмотря на огромную нагрузку, зоозащитники экстренно выехали по адресу. Оценив состояние животного, они поняли: счет идет на часы — без экстренной помощи такса не доживет и до утра.

Из-за длительного голодания и обезвоживания у таксы начали отказывать печень и почки.

Битва за Гарри Поттера

В клинике псу дали новое имя — Гарри Поттер. Врачи диагностировали критическое состояние: из-за длительного голодания и обезвоживания у таксы начали отказывать печень и почки. Сейчас Гарри находится в реанимации. Ему ставят капельницы, чтобы восстановить работу органов, и вводят специальные растворы, заменяющие еду.

— Мальчик – в очень тяжелом состоянии, — делятся волонтеры. — Но в его глазах теплится жизнь. Гарри совсем молодой, ему всего около двух лет. Мы делаем все возможное, чтобы он снова смог доверять людям.

В Ростове волонтеры и врачи борются за жизнь двухлетнего пса.

Цена спасения

Сутки пребывания в стационаре обходятся в 6–7 тысяч рублей. По прогнозам медиков, интенсивная терапия продлится не менее десяти дней. Для приюта эта сумма неподъемна.

Тем не менее зоозащитники не смогли оставить пса умирать. Они надеются, что благодаря огласке получится собрать средства на лечение таксы – и Гарри Поттер все же узнает: мир за пределами темной ванной может быть добрым и светлым.

Если вы хотите помочь спасти собаку, пишите на номер 8 (909) 409-00-00, мы расскажем, как оказать поддержку.

