Увидел открытую форточку и залез: В Ростове многодетный отец убил пенсионера ради суммы в 84 рубля и десяти пачек сигарет

Мужчина проник в дом через окно. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовском областном суде вынесли приговор мужчине, который ради пачки сигарет и горсти монет пошел на жестокое преступление. В результате одинокий пенсионер был убит, а четверо детей остались фактически без отца.

«Принял дочь от первого брака как родную»

Как потом расскажет в суде жена обвиняемого, Алексей был работящим и заботливым мужем.

— Он хороший семьянин, принял дочь от первого брака как родную, — даст показания женщина.

После свадьбы у них родились еще трое детей.

— Муж помогал воспитывать всех четверых. Жили неплохо, дружно, но алкоголь все портил. Леша после спиртного всегда становился вспыльчивым.

Соседи заметили, что в квартире стало очень тихо, и вызвали полицию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В тот вечер скандал в семье произошел именно из-за проблем Алексея с алкоголем. Хлопнув дверью, он ушел гулять, чтобы немного «остыть». Мужчина сам не заметил, как оказался чуть ли не на другом конце Ростова. К тому моменту он уже успокоился: ноги гудели от усталости, очень хотелось домой. Но оказалось, что многодетный отец выскочил из дома без денег.

Обратный путь был неблизким. Ломая голову над тем, как быть дальше, ростовчанин заметил старенькую двухэтажку. В квартире на первом этаже была открыта форточка. У отца семейства созрел план: залезть, забрать деньги и добраться до дома. Мужчина почему-то думал, что раз не горит свет, то внутри никого нет. Однако он ошибся.

84 рубля и 10 пачек сигарет

Алексей проник в спальню, где в это время крепко спал пожилой хозяин. Как потом расскажут свидетели, владелец квартиры — пенсионер — был человеком дружелюбным и спокойным. Инвалид с детства, он с трудом передвигался: ноги почти не слушались, каждый шаг давался с трудом. Соседи его любили: тихий, добрый, непьющий. Единственной страстью ростовчанина было курение, поэтому он часто держал окна открытыми. Мужчина и представить не мог, что эта привычка станет для него роковой.

Когда незваный гость оказался в квартире, пенсионер проснулся. Обвиняемый заметил его, схватил табуретку и напал. Расправившись с хозяином, Алексей методично обыскал квартиру: вывернул карманы одежды в шкафу, проверил ящики столов. Его «добычей» стали 10 пачек дешевых сигарет и старая деревянная копилка. На улице он пересчитал монеты — сумма составляла всего 84 рубля.

На напавшего завели дело по двум тяжким статьям. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Об убийстве пожилого мужчины стало известно только через два дня. Соседи заметили, что в квартире инвалида подозрительно тихо, даже перестал свистеть привычный кухонный чайник.

На след подозреваемого вышли быстро. В отношении Алексея возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Разбой». Суд признал мужчину виновным, ему назначили 15 лет лишения свободы

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Под Ростовом мужчина забрался в чужой дом, пока хозяин был в командировке

Турпутевки и «мертвая душа»: Экс-руководитель полиции Ростова оказался под следствием по подозрению в махинациях