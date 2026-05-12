Боялась, что снова посадят: Женщина 10 лет ждала возлюбленного из тюрьмы, а он вернулся и издевался над ней двое суток

В Ростове в 2020 году вынесли приговор 33-летнего мужчине, который едва не убил сожительницу. Интересно, что до происшествия женщина ждала его из колонии почти десять лет.

Как подменили, когда нашел старые фото

Более десяти лет назад, а именно 13 лет, Рустам (имя изменено - прим. ред.) отправился в колонию за жестокое разбойное нападение. Там он провел десять лет. Когда срок истек, он вернулся к той, кто его все это время ждал — красивой блондинке по имени Наталья. Она явно испытывала к Рустаму сильные чувства. Иначе зачем это было нужно молодой, состоятельной женщине, у которой была в собственности своя квартира.

Их отношения продолжились. Рустам нашел работу и, казалось, искренне пытался начать нормальную жизнь. Однако его как подменили, когда он наткнулся старые фотографии Натальи. Ему не понравилось, как были подписаны кадры: мужчина усмотрел в этом дерзость и вольность.

Дальнейшее напоминало сцены из фильма ужасов. Рустам выбежал на балкон, где стояла Наташа, и напал на нее. Судя по всему, женщина была настолько шокирована, что даже не могла кричать, но какие-то звуки все же доносились до соседей. Они стали стучать и звонить в дверь, требуя открыть или прекратить это безобразие.

Но никто не отвечал. Рустам ненадолго затихал, а потом снова продолжал издевательства над Натальей.

Попросила отгул у начальства

Экзекуция растянулась почти на двое суток, субботу и воскресенье. Утром в понедельник пострадавшая не пришла на работу: ее начальница тут же забеспокоилась и начала звонить. Наталью знали как ответственного и пунктуального человека, который никогда не пропадал без предупреждения.

К тому моменту ярость Рустама стихла. Он понял, что ему ни к чему подозрения других людей. Приказал Наталье поднять трубку и ответить руководительнице, что она плохо себя чувствует, и попросить отгул на два — три дня.

Но женщину насторожили сразу две вещи: голос Наташи был едва слышным — больше напоминал жалобный стон, а на все вопросы она отвечала коротко и односложно. Словно рядом с ней находился тот, кого она панически боится, и не дает ей сказать ни одного «лишнего» слова.

Спустя буквально несколько минут Наталья ухитрилась тайком от Рустама сфотографировать себя на телефон и отправить фото руководителю. Увидев заплывшее синяками лицо и остриженные волосы подчиненной, та в тот же момент позвонила.

- Я сейчас же вызываю тебе скорую помощь! А если потребуется — и полицию! - кричала она в трубку.

Шла, напали, реанимация

Тут уже сам мучитель струсил: возвращаться в колонию ему совсем не хотелось. В итоге он сам повез Наталью в больницу, по дороге уговаривая ее рассказать врачам придуманную им легенду. Когда они добрались, женщина начала рассказывать медикам, что неизвестные напали на нее на улице и жестоко избили.

Пострадавшую тут же положили в реанимацию. Однако начальник пострадавший замалчивать произошедшее не стала. Она связалась с родителями Натальи и рассказала им всю правду и настояла, чтобы те немедленно подали заявление в полицию. Сама она тоже была готова передать правоохранителям свою переписку с подчиненной в то утро, а также присланное ей фото.

Рустама задержали. В отношении него возбудили уголовное дело «Причинении тяжкого вреда здоровью человека с особой жестокостью, издевательствами и мучениями для потерпевшей». Вскоре материалы были переданы в суд.

«Просто был нервный срыв»

В зале суда Рустам пытался оправдаться.

- У меня просто был нервный срыв. На работе все шло не так, конкуренты давили, давала о себе знать старая травма ноги. Короче, накопилось много всего. Пара неосторожных фраз в быту, и вот что произошло. Все произошло сразу, я не издевался над ней два дня. Она сама придумала версию об уличных хулиганах. Просто испугалась, что меня снова посадят и ей опять придется ждать.

Сама же Наталья, несмотря на весь пережитый кошмар, смотрела на подсудимого с любовью. Женщина попросила суд не наказывать сожителя: мол, он принес извинения, навещал ее в больнице, говорил о сожалении и о своей любви. Она его простила…

Однако это не избавило Рустама от уголовной ответственности. Суд признал его виновным и назначил семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.