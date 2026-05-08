Смотрит на ЧП под другим углом: Специалист по беспилотникам в ростовском МЧС контролирует чрезвычайные ситуации с воздуха

Ирина управляет беспилотниками, которые следят за оперативной обстановкой в области и помогают отследить пожары. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Продолжаем знакомить читателей с участницами конкурса «Спасать и помогать» среди самых ярких и обаятельных сотрудниц МЧС по Донскому региону. Состязание, напоминаем, «КП — Ростов-на-Дону» проводит совместно с Главным управлением МЧС России по Ростовской области. Всего в проекте - 13 героинь.

Сегодня представляем Ирину Моисеенко — старшего инженера отделения применения беспилотных авиационных систем Центра управления в кризисных ситуациях, старшего лейтенанта внутренней службы.

Профессию выбрала случайно

В 2015 году Ирина окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление». В МЧС России она пришла в 2019 году.

Начала с должности главного специалиста-эксперта отдела оперативного планирования Главного управления. Основным направлением ее работы тогда была организация применения беспилотных авиационных систем.

Причем профессию Ирина выбрала случайно.

— Мне всегда нравилась государственная служба, — рассказывает она. — И когда я увидела объявление о конкурсе на должность главного специалиста-эксперта, то сразу решила поучаствовать.

Ростовчанка собрала документы, явилась в назначенный день и час на конкурсную комиссию и победила, чему несказанно рада.

«Каждый выезд — особенный»

Позднее, в 2022 году, Ирина прошла обучение в Академии гражданской защиты МЧС России по направлению «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». После этого перешла с государственной гражданской службы на должность старшего инженера отделения применения беспилотников в центре управления в кризисных ситуациях Главного управления и приступила непосредственно к эксплуатации дронов в своей повседневной деятельности.

Участница признается, что ей сложно выделить самый запоминающийся случай.

- Моя работа очень разносторонняя. Это и участие в ликвидации пожаров и подтоплений, и мониторинг складывающейся обстановки на территории области, и превентивные мероприятия. Каждый выезд - особенный, в каждом есть что вспомнить, — говорит старший лейтенант.

