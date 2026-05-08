В ночь на 8 мая Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь. В результате падения обломков БПЛА загорелись склады, получили повреждения жилые дома, грузовик, гараж и хозпостройка. Рассказываем подробнее, что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область в ночь на 8 мая 2026.

Атака БПЛА на Ростовскую область в ночь на 8 мая 2026: что случилось

Ночью 8 мая жители Ростовской области получили сообщения от РСЧС о ракетной опасности. Людям рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. Глава Ростова Александр Скрябин предупредил горожан о работе ПВО, призвал соблюдать меры предосторожности и сохранять спокойствие.

Позже стало известно, что атака БПЛА на Ростовскую область в ночь на 8 мая 2026 оказалась массированной. Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники и ракеты в Таганроге и в Азовском районе. Упавшие обломки привели к разрушениям в Таганроге, Батайске, Ростове и Мясниковском районе.

Атака БПЛА на Ростовскую область в ночь на 8 мая 2026: разрушения, пострадавшие, погибшие

В результате воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 мая 2026 есть разрушения на земле. Так, в Таганроге был поврежден гараж в частном домовладении.

В Юго-Восточной промзоне Мясниковского района из-за упавшей ракеты загорелись складские помещения и обрушилось здание склада. В селе Чалтырь оказалась частично разрушена кровля, повреждено остекление в частных домах, вспыхнуло и загорелось дерево.

В Ростове в переулке Аэроклубовском обломки БПЛА повредили грузовик, а также остекление и газовую трубу в жилых домах. Рядом загорелось дерево. Кроме того, в Первомайском районе пламя занялось в четырехэтажном административном здании.

В Батайске на улице Социалистической были повреждены кровля и окна хозяйственной постройки.

По сведениям властей, пострадавших и погибших в ходе воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 мая 2026 нет.

Что происходит в Ростовской области после атаки БПЛА 8 мая 2026

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, пожар в складских помещениях, начавшийся после падения ракеты локализован. Возгорание деревьев в Ростове и в селе Чалтырь – ликвидированы.

Информация о разрушениях после атаки БПЛА на Ростовскую область 8 мая 2026 будет уточняться. В настоящее время беспилотная опасность сохраняется, жителей просят быть осторожными.

