Под победный гудок паровоза: порядка 10 тысяч людей посмотрели на прибывший в Ростов ретропоезд «Победа»

6 мая железнодорожный вокзал Ростов-Главный стал центром притяжения ростовчан и гостей донской столицы, объединенных одним чувством - благодарностью поколению победителей.

Около десяти тысяч человек собрались на перроне, чтобы приветствовать прибытие легендарного ретропоезда «Победа». Эта традиция, зародившаяся на Северо-Кавказской железной дороге в 2010 году, вновь превратила предпраздничный день в масштабное патриотическое событие, где каждый гудок паровоза отзывается эхом героического прошлого.

СКВОЗЬ ВРЕМЯ И РАССТОЯНИЕ

В этом году исторический подвижной состав проделал путь длиною более тысячи километров, сделав остановки на станциях СКЖД. Во главе состава шел не просто музейный экспонат, а настоящий ветеран - паровоз Эр739-99, чья обшивка до сих пор хранит отметины от пуль и снарядов. Этот локомотив работал на прифронтовой территории во время Сталинградской битвы, и сегодня его вид заставляет сердце биться чаще, напоминая о том, через какие испытания пришлось пройти нашей стране.

На открытых платформах замерли другие символы военной эпохи: легендарный грузовик «Полуторка», артиллерийские орудия, гаубицы и зенитная установка.

Особое внимание публики было приковано к внушительной самоходке «Зверобой», получившей свое название за основное предназначение - уничтожение немецких танков, носивших звериные названия «Тигры» и «Пантеры». Эту грозную машину ИСУ-152 восстановили совсем недавно, и в нынешнем году она уже второй раз заняла почетное место в составе. Прямо на перроне расположились и новые «экспонаты», участвовавшие в ретро-туре, - мотоциклы, оснащенные армейским вооружением.

СЛОВА, ИДУЩИЕ ОТ СЕРДЦА

Торжественный митинг открыл череду выступлений, в которых не было места формальностям. К собравшимся обратился начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин.

– Этот поезд оставит след в ваших сердцах, в вашей памяти. Сохраняйте ее и дальше, передавайте историческую правду будущим поколениям. Потому что без подвига советских солдат и советского народа не было бы ничего. Армия большой многонациональной страны освободила не только свое государство, но и полмира, вернула название городов, улиц, языки, на которых говорили в этих странах, - подчеркнул Сергей Задорин.

Заместитель губернатора – министр транспорта Ростовской области Алена Беликова в своем обращении сделала акцент на огромном вкладе железнодорожного транспорта в Победу над фашизмом.

- Железные дороги не зря называли «Артериями Победы». Через Ростовскую область прошли тысячи эшелонов с оружием, боеприпасами, продовольствием. В кратчайшие сроки восстанавливались пути и мосты. И все это делалось руками мужественных и самоотверженных железнодорожников, - подчеркнула Алена Беликова.

В РИТМЕ «ВАЛЬСА ПОБЕДЫ»

Перрон железнодорожного вокзала наполнился музыкой военных лет. Представление, подготовленное артистами Дворца культуры железнодорожников и творческими коллективами донской столицы, открыл проникновенный «Вальс Победы». Это зрелище объединило самых разных людей, ведь на Северном Кавказе проживают представители 180 народов и национальностей, и для каждого из них память о войне является общей, объединяющей ценностью.

Гости праздника могли не просто наблюдать за происходящим, но и прикоснуться к истории в буквальном смысле. На перроне развернулись выставки, где было представлено вооружение времен Великой Отечественной и современные образцы военной техники.

Завершился день традиционным угощением - всех желающих ждала настоящая солдатская каша.

Ретропоезд «Победа» вновь отправился в путь, но тот след в сердцах, о котором говорил начальник СКЖД, останется с ростовчанами навсегда. С момента своего запуска состав побывал на полусотне станций и прошел по магистрали более двадцати четырех тысяч километров, превращая каждую остановку в день всеобщего единения.

УРОКИ МУЖЕСТВА

Патриотическая миссия северокавказских железнодорожников не завершается на перроне. Накануне Дня Победы представители структурных подразделений СКЖД проводят в учебных учреждениях уроки мужества. На следующий день после прибытия ретропоезда такое занятие прошло в экономическом лицее №14. Заместитель главного инженера СКЖД Александр Гончаров рассказал лицеистам о трудовых и боевых подвигах путейцев, в частности о легендарном донском машинисте Андрее Лесникове, который привел первый поезд в поверженный Берлин.

- Мой дедушка работал в одной колонне в депо Глубокая с Андреем Лесниковым. И мне удалось соприкоснуться через предка с историей этого героического человека. У современных детей такой возможности нет, поэтому важно проводить уроки мужества и доносить историческую правду до подрастающего поколения, - отметил Александр Гончаров.

Директор лицея Галина Чернышева подчеркнула, что сохранению памяти в учебном заведении уделяется особое значение: среди выпускников железнодорожной школы два героя Советского Союза. Сейчас в лицее действует железнодорожный класс, открытый благодаря помощи СКЖД. Завершился урок показом фильма «Я Ростов» и рассказом об освобождении города, которое началось с главного вокзала донской столицы отрядом Гукаса Мадояна.